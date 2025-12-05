南韓高喊躋身全球AI三強！祭多項政策留才 AI教育從小紮根

南韓喊出要躋身全球AI三強，計畫全面啟動！南韓教育部宣布，明年將投入超過1兆4千億韓元預算，從小學開始培育AI人才，並推動「快速通道」，縮短學士到博士僅需5年半，讓年輕人提前進軍產業政府祭出多項政策留才，力拚AI競爭力。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓從小紮根AI教育，今年全國共有七百三十所小學、國中與高中實施AI集中課程，教育部預計在二〇二八年前，將「AI重點學校」擴增到兩千所，約占全體學校的十七％。南韓教育部長崔教鎮表示：「這些學校會比一般學校擁有更多資訊課程時數，也會分階段擴大人工智慧相關社團與體驗活動。」教育部同時宣示，明年將投入約一兆四千億韓元，從小學開始強化AI人才養成。

南韓的科學高中與英才高中，將進一步擴大AI領域的招生範圍，政府也計畫在五年內新設七所AI特化職業高中。部分國立大學將被培育為AI重點校區，而已經開設AI課程的大學則會增加招生名額。YonhapnewsTV報導指出，大學與企業合作的短期AI集中課程，也就是「AI訓練營」，明年將新增三十七處，目標是讓培訓成果更直接與就業、創業連結。

南韓喊出要成為全球AI三強之一，策略不只是投入資源，也從人才著手培育。但在這些孩子還未成長為AI主力前，國內現有人才卻已迎來外流危機。南韓央行調查顯示，四成二以上的本土理工人才，考慮在未來三年內轉往海外工作。延世大學電機研究所博士生朴亨俊分享：「有前輩在美國國家研究所做博士後，待遇很好，也讓人想留下來。再加上我們研究的領域本來就多由美國主導，到那裡多學一些再回來，好像也是選項。」

延世大學醫學工學系大四學生吳有彬也說：「現在在好的國際期刊上，中國學校的論文很多，確實需要提高警覺。」年輕族群特別明顯。二、三十歲研究者中，高達七成的人考慮海外跳槽，最主要原因是待遇，其次是研究生態與工作機會。近一年來，中國也積極挖角南韓AI領域人才。

YonhapnewsTV指出：「光是去年，KAIST與南韓政府研究機構就收到數百封來自中國的邀請函，開出的條件遠高於市場行情。」對此，南韓政府強調必須讓理工人才「能帶著自豪感生活」。AI未來企劃首席河正宇表示：「最關鍵的是他們能否持續成長？科學家是否受到足夠尊重？我們也會強化企業與大學之間的兼職制度。」

為了阻止人才外流，南韓教育部推動「快速通道」制度，原本需要至少八年的學士、碩士、博士教育，最快可在五年半內完成，讓AI人才能在二十多歲就投入產業或研究領域。此外，也將導入「國家客座教授制」，避免退休教授被挖角至海外大學。

