南韓高速公路5小時多起車禍釀5死 疑道路結冰釀禍
南韓有關當局表示，東南部慶尚北道一條高速公路上今天（10日）早上5個小時發生多起車禍，造成5人死亡，另有多人受傷。有關當局正調查車禍原因，懷疑是降雪或降雨後路面結冰所致。
韓聯社報導，其中一起事故發生於上午6時20分，地點在瑞山盈德高速公路尚州路段一處交流道附近，一輛卡車為閃避一台停下的車輛撞上護欄後翻出路面，卡車駕駛身亡。
此外，一輛轎車上的4人全數罹難。警方正調查這起事故是否與另一起涉及拖車的連環車禍有關。
另一起事故發生於上午6時35分，一輛休旅車在交流道附近與一輛卡車相撞後撞上護欄，起火燃燒。
截至上午11時已知死亡人數為5人，另有多人受傷。警方認為涉及事故的車輛大約30輛。
這些事故導致部分高速公路路段一度實施交通管制。
