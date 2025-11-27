南韓「世界號」火箭升空 首採官民合作成功發射

由南韓自主研發的運載火箭「世界號」，今（27）日凌晨成功發射升空。

南韓科技副總理，兼科學技術資訊通信部部長「裵慶勳」今（27）日宣佈，南韓首枚由民間主導研製的運載火箭「世界」號，已經成功發射；火箭攜帶的人造衛星，也已經進入預定軌道運作。

裵慶勳在全羅南道的「羅老宇航中心」召開記者會表示，「世界」號在當地時間今天淩晨1點13分發射升空，1點55分確認新一代中型衛星3號，和地面控制站，成功進行資訊交互對接。

值得一提的是，這次發射，是首次以「官民聯合」方式進行。由「韓華航空航太公司」負責火箭的製造及組裝，並參與南韓「航空宇宙研究院」主導的發射操作。