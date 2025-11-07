南韓「人間芭比」女星美妝品牌出事「設計觸法」遭警方調查道歉了！

娛樂中心／綜合報導

南韓混血女星 SOMI混血外型獲封「人間芭比」稱號（圖／翻攝自IG @somsomi0309）

南韓混血女星 SOMI（全昭彌）​有著立體精緻五官、混血外型獲封「人間芭比」稱號，在台灣擁有頗高知名度，而她所創立的個人美妝品牌 GLYF竟出事，由於公關贈品包裝「情感急救箱」設計疑似無授權使用紅十字標誌，遭警方展開調查，並在昨日緊急發出道歉聲明。

SOMI外型五官立體個性大方受許多女性青睞。（組合圖／翻攝自IG @somsomi0309）

GLYF於今年4月推出「情感急救包」系列產品，包裝設計成白色急救箱形象，外觀標示了鮮紅色十字符號。由於紅十字標誌屬於人道援助專用符號，根據韓國《大韓紅十字會組織法》規定，未經授權使用即屬違法，最高可處罰韓幣1000萬元（約合台幣21萬）。

SOMI所創立美妝品牌設計出包，違法使用紅色十字符號遭警方調查。（圖／翻攝自IG @somsomi0309）

事件爆發後，品牌在11月6日發表官方聲明：「此概念視覺化設計的過程中，我們犯下錯誤：未能充分認識紅十字標誌所承載的歷史性、人道主義意義與法律保護的重要性，對此深表歉意。」聲明中也表示，已立即停止所有相關設計內容並展開召回，與紅十字會進行協商。



由於品牌指出這起檢舉為「第三方提出」，而非大韓紅十字會直接提告。紅十字會方面也回覆表示，對品牌的自律改正表達感謝，目前無意採取訴訟行動。不過這已非韓國演藝圈首次發生紅十字標誌商業使用爭議。去年韓團I‑DLE 曾因舞台服裝使用紅十字符號引發爭議，最後以捐款賑災收場。

