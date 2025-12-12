南韓「加密幣金童」權渡衡在美遭判15年 造成投資人損失1.2兆「至今仍有人信他如邪教」

南韓「加密幣金童」權渡衡在美遭判刑15年。圖為他2024年3月在蒙特內哥羅，當時美國正極力尋求引渡他。美聯社



南韓「加密幣金童」權渡衡週四（12/11）因詐欺罪名遭美國法院判刑15年。他參與創辦的Terraform公司曾發行Terra幣及Luna幣，2022年崩盤後造成投資人損失至少400億美元（約新台幣1兆2500億元），並引發幣圈連鎖危機。

美聯社、《彭博新聞》報導，現年34歲的權渡衡（人稱Do Kwon，另譯權道亨）遭紐約地方法院法官安吉梅爾（Paul Engelmayer）判刑15年，法官稱他的罪行是「規模空前、影響深遠的詐欺」。

擁有美國史丹佛大學學歷的權渡衡，2023年3月在蒙特內哥羅被捕，因持有假護照遭判刑四個月，美國司法部經過長期爭取後才成功將他引渡到美國受審。他在母國南韓仍面臨詐欺指控。

多名受害者在法庭作證時，指控權渡衡將他們的信任當作武器，說服他們投資該公司的加密幣很安全，事實上卻暗中注資以支撐TerraUSD穩定幣及Luna幣的市場。

根據受害者證詞，投資權渡衡主掌的加密幣令他們賠上畢生積蓄、人生盡毀，也有慈善機構的營運資金就此蒸發。有受害者表示曾想自殺，因為父親的退休金全部被騙。

權渡衡的罪名最高可處25年徒刑，法官安吉梅爾判刑時表示，檢方求刑12年「過於寬容」，而辯方律師提議的五年刑期則「完全不可思議、極度不合常理」。

法官說：「你的犯行導致有血有肉的人們損失了400億美元，那些都是真正的錢，而非帳面損失而已。」

法官也指出，權渡衡對投資人產生「近乎神秘的吸引力」，即使在他認罪以後，許多投資人仍然相信他。部分受害者的證詞「讀起來像是出自邪教信徒」。

權渡衡週四穿著亮黃色囚衣，手腳均上鏈銬，被法警帶入曼哈頓地方法院法庭。法庭旁聽席坐滿許多受害者與權渡衡的友人，支持者甚至對他發出喝采。他向受害者致歉，表示「所有人的苦痛都應歸咎於我」。

權渡衡在8月間與檢方達成認罪協議，承認共謀詐欺及電信詐欺罪名，檢方同意求刑不超過12年。根據協議，權渡衡同意被沒收1930萬美元，以及檢方指控他以詐欺所得購入的房產。

檢方表示，若權渡衡遵循認罪協議，且符合移交條件，將在他服完半數刑期後，協助他回到南韓繼續服刑。檢方也表示，由於所有受害者的損失難以判斷，因此不會向權渡衡追討他造成的400億美元損失。

權渡衡在2018年與新加坡與合夥人共同創辦加密幣公司Terraform Labs，崩盤後造成的損失甚至大於加密幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、維卡幣（OneCoin）創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）兩人合計造成的損失。

