南韓、加拿大、英國敢站川普對立面？謝金河：選對選錯攸關國家命運

站在川普對立面的三個國家，南韓、加拿大、英國命運會如何？財訊傳媒董事長謝金河表示，李在明拿小米手機和習近平玩自拍，英國首相施凱爾即將訪中，加拿大卡尼把中國汽車關稅從100%降到6.1%。世界的大格局是美中角力，每個國家都被迫選邊，選對選錯。攸關國家命運甚巨，台灣也在兩邊角力中！

2026年的開年，美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅為世界揭開序幕！然後是伊朗，格陵蘭島，到達沃斯論壇，大家都看到川普一個人火力四射，他要強奪格陵蘭，卯上大多數歐洲國家，川普乍看像統領世界的皇帝，不過單是這個月，就有三個重量級國家領導人站在川普的對立面。

這場世界選邊站的戱碼，未來會發生什麼變化？值得大家關注！這三個國家，一個是東北亞第一島鏈的南韓，李在明拿小米手機和習近平玩自拍，不知川普心中有何盤算？

另一個是批准超級大使館的英國首相施凱爾即將訪中，似乎將了川普一軍。照理說，英國和美國是親兄弟，施凱爾如此表態，很不給川普面子，而且，英國是五眼聯盟重要核心成員，這次中國的英國大使館尚未動土，已受到各方矚目，而且英國很多團體都走上街頭示威抗議，未來恐怕餘波盪漾。

但讓川普生大氣的可能是加拿大總理卡尼！川普在達沃斯論壇當著卡尼的面要他弄清楚，加拿大的安全是靠美國保護的！這次卡尼訪中，似乎純心要跟川普對著幹，最離譜的是卡尼把中國汽車關稅從100%降到6.1%，加拿大汽車製造業集中在安大略省，加拿大汽車創造50萬人就業，關稅大降，首當其衝的是汽車製造業，卡尼的意氣可能為加拿大經濟帶來立即而明顯的衝擊。

川普愈想愈生氣，直接叫卡尼州長，並恐嚇加拿大如果和中國達成協議，美國將對加拿大開徵100%關稅。川普從上任以來都沒有給加拿大好臉色，這次卡尼似乎像小孩子耍脾氣，硬要給川普好看！不過把國家命運拿來賭是很危險的，加拿大經濟今年會發生什麼變化？非常值得關注！世界的大格局是美中角力，每個國家都被迫選邊，選對？選錯？攸關國家命運甚巨，台灣也在兩邊角力中！

