南韓「國民影帝」安聖基病逝享壽74歲 從影近70載成就銀幕傳奇

安聖基與病魔纏鬥多年，於5日與世長辭。（翻攝自Artist company 官方IG）

南韓影壇最具代表性的演員、被尊稱為「國民影帝」的安聖基，於今（5日）上午傳出不幸離世消息，享壽74歲。據韓媒報導，安聖基12月底因進食意外噎住導致昏倒送醫，在重症病房搶救多日後，最終在家人陪伴下平靜辭世，這位在韓國電影圈奉獻近70年的巨星，其演藝生涯跨越了韓國電影的現代史，死訊傳出後令全韓民眾與影壇同僚深感哀痛。

根據《韓聯社》報導，安聖基於12月30日下午在住所進食時不慎噎到，當場倒地並一度失去呼吸心跳，家屬第一時間實施CPR並緊急送往附近醫院急診室，但送入加護病房後意識始終未能恢復，狀況持續惡化。經過數日的搶救與觀察，醫院最終於今（5日）上午確認其離開人世，家屬皆隨侍在側，送他走完最後一程。

廣告 廣告

事實上，安聖基近年健康狀況備受關注。他在2019年確診罹患血癌，雖曾於隔年一度宣布病情受控，但隨後不幸復發。2022年他出席公開活動時，曾被目擊頭髮掉光、說話沙啞且走路需人攙扶，但他仍以幽默感化解外界憂慮。儘管受病魔侵擾，安聖基生前仍積極參與聯合國兒童基金會（UNICEF）的公益活動與各項電影節，展現對社會與藝術的高度使命感。

1952年出生的安聖基，演藝之路始於1957年的電影《黃昏列車》，從5歲童星身份出道至今長達69年，他在輝煌的從影生涯中演出超過170部作品，演技深沉細膩，無論是歷史劇還是當代寫實片皆能完美駕馭。他是韓國首位包攬三大影視獎（大鐘獎、青龍獎、百想藝術大賞）影帝大滿貫的演員，其專業精神與人格魅力，使他成為韓國演藝圈公認的「教父級」人物。

安聖基的離世標誌著韓國影壇一個時代的終結。他在病重前仍堅持投入治療，期望能再度重返影壇與影迷見面，可惜最終未能如願。其所屬經紀公司隨後發布聲明表示，感謝外界長年來對安聖基的支持與關愛，軍警、憲、警及演藝圈各界代表預計將於近日前往靈堂弔唁。





更多《鏡新聞》報導

曹西平猝逝！一生未婚視「前嫂嫂」為至親 與龍千玉40年情誼成絕響

中山美穗遺骨仍伴妹在客廳 遺物見「姊妹情深」文件夾惹淚崩

江蕙突認罹癌 恆述法師震驚發聲「這次復出等於沖喜」