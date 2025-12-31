南韓「國民影帝」驚傳病危！72歲安聖基CPR搶救入住加護病房

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

南韓影壇「國民影帝」安聖基31日驚傳病危。韓媒報導指出，他前一日昨（30）日下午約4點在家中用餐時，因食物噎住喉嚨突然倒下，目前已轉入加護病房觀察。

南韓影壇「國民影帝」安聖基31日驚傳病危。（圖／IMDB）

在救護人員趕到現場後，立刻對安聖基進行心肺復甦術（CPR），並緊急送往附近醫院急診搶救。經醫師全力救治後，已轉入加護病房，目前仍處於觀察階段。

現年72歲的安聖基是韓國影視史上極具代表性的演員，他以童星出道，演藝生涯長達半世紀，曾在多部經典影視作品《總統要出嫁》、《韓半島》、《天國的階梯》、《斷箭》中飾演重要角色，並多次奪下百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘賞等重量級獎項，長年被觀眾尊稱為「國民影帝」。

廣告 廣告

值得一提的是，安聖基曾於2022年親自證實罹患血癌，當時暫停部分演藝活動專心治療。此次再度傳出送醫並入住加護病房的消息，也讓外界格外擔憂，相關人士與影迷紛紛為他集氣祈福，盼能早日傳出好消息。

更多FTNN新聞網報導

趙震雄遭爆黑歷史！他認了「未成年時曾犯錯」 緊急發聲鄭重道歉

張震接任金馬主席！李屏賓功成身退 盼他帶領金馬往前邁進

南韓入境卡標示台灣「China（Taiwan）」 陳慕義怒批李在明：沒教養、沒禮貌

