南韓「國民爺爺」李順載今晨辭世 享耆壽91歲
根據南韓《韓聯社》報導，韓國影視界元老級人物、被譽為「國民爺爺」的資深演員李順載（이순재）於11月25日清晨辭世，享耆壽91歲。消息由其家屬證實。
李順載縱橫影視與舞台劇界數十年，至今仍活躍於演藝圈，是韓國最年長的現役演員之一。儘管年事已高，他始終以嚴格的自我管理維持健康，近年仍頻繁參演戲劇作品，包括舞台劇〈等待高多的等待〉與KBS 2TV電視劇《狗吠聲》等。
1934年出生於咸鏡北道會寧的李順載，4歲時隨祖父母移居至首爾。官方戶籍上為1935年出生。童年時期，他曾與祖父在南大門市場擺攤賣貨。經歷過韓國光復及韓戰的動盪歲月，成為他人生的重要轉捩點。
進入首爾大學哲學系就讀後，李順載對電影產生濃厚興趣，並在觀賞英國演員勞倫斯奧利維爾（Laurence Olivier）主演的電影〈哈姆雷特〉後，立下成為演員的志向。他於1956年以話劇〈越過地平線〉正式出道，1965年加入TBC電視台成為首批專屬演員，自此與韓國電視發展歷程緊密相連。
他一生參與逾140部電視劇，代表作包括《我也想做人》、《同伊》、《土地》、《野人時代》、《媽媽發火了》等。尤以1991至1992年間播出的《愛是什麼》最為知名，該劇創下65％的高收視率，他飾演的「大發爸爸」形象深植人心，成為韓國典型父親角色的代表。
李順載也在史劇領域展現深厚功力，1970至1980年代參演《思母曲》、《仁穆大妃》、《上奴》、《風雲》、《獨立門》等作品。此後在《許浚》、《商道》、《李祘》中，以沉穩內斂的演技獲得廣大迴響。
不僅如此，他於年逾七旬時參演情境喜劇《無敵嘻哈王》與《穿透屋頂的High Kick》，擺脫過往嚴肅形象，以幽默風趣的演出吸引年輕觀眾，甚至因「成人影片順載」一角而擁有兒童粉絲。
此外，他也參與綜藝節目《花樣爺爺》，展現旺盛體力與不服老的精神，因步伐迅速被觀眾暱稱為「直行順載」。
去年10月因健康問題暫停活動前，他仍活躍於戲劇舞台與電視劇，並在2023年KBS演技大賞上成為歷來最年長的得獎者。
除了演藝事業，李順載亦曾踏入政界。1992年代表民主自由黨參選並當選為第14屆國會議員，其後擔任黨內副發言人與韓日議員聯盟幹事等職務。
他同時致力於後進培育，晚年擔任嘉泉大學表演藝術系的講座教授，持續為韓國演藝界培養新血。
