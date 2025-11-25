南韓「國民爺爺」李順載過世 剛過完91歲生日

有南韓「國民爺爺」之稱的演員李順載，25日凌晨過世，享耆壽91歲。

有南韓「國民爺爺」之稱的演員「李順載」，今天（25日）凌晨逝世，享耆壽91歲。李順載是南韓演藝圈最高齡的現役演員，先前多次傳出身體不適，也減少演藝活動。李順載16日剛過完91歲生日，沒過多久就傳出辭世的消息。

據南韓媒體報導，李順載儘管年事已高，生活作息與健康管理仍然嚴謹；一直到最近，他還參與了舞台劇及電視劇演出。

李順載1934年出生於北韓咸鏡北道的會寧，4歲時跟隨祖父母來到首爾。李順載在高中時代開始，參加戲劇演出；在考進首爾大學哲學系之後，迷上了電影，從此決心走上演藝之路。

1992年，李順載曾經短暫從政，代表民主自由黨當選1992年第十四屆南韓國會議員，卸任後重新回歸演員本業。