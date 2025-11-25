南韓「國民爺爺」李順載離世 享壽91歲

南韓演員李順載離世。（圖／翻攝自維基百科，NewsInStar）





南韓演員李順載（이순재）高中時期便投入戲劇演出，22歲正式出道後，持續活躍於演藝圈，一直到去（2024）年90歲時，都還獲得KBS演技大賞，被稱為「國民爺爺」，許多戲劇都能看到他的身影。韓媒報導，李順載去年10月因健康問題暫時停止活動，今（25）日離世，享壽91歲。

據了解，李順載1934年11月生於日治時期的朝鮮咸鏡北道會寧郡，高中時其便投入戲劇演出，1956年以《我要成人》正式出道，此後持續活躍於韓國螢幕，參與戲劇之多，包含《愛情是什麼》、《商道》、《醫道》、《我的公主》、《Legal High》、《不善良的女人們》、《王的面孔》、《花樣爺爺搜查隊》等，一直到去年都有新作品播出。

李順載以「現役最高齡演員」身分活動，去年成為KBS演技大賞史上最高齡的大賞得主，同年10月因健康問題暫時停止活動，今日傳出離世消息。



