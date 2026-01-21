南韓「奪命寒流」來襲！明天體感降至零下24度 老人死亡率增11%

圖為2026年1月17日，南韓江原道的「華川冰祭」，遊客在結冰的河面上鑽孔釣鱒魚。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/21）報導，南韓正在經歷今年冬天最強寒流，今天體感溫度僅有零下17度，明天體感溫度預估跌至零下24度。資料顯示，當首爾最低氣溫降至零下11.9度，65歲以上老年人的死亡率，就會上升11.6%，民眾應做好保暖準備，防範這波「奪命寒流」。

據韓媒《中央日報》報導，南韓迎來今年冬天最強的一波寒流，預計將持續到週末，氣象廳的資料顯示，今天首爾最低氣溫為零下12.2度，再度創下今年冬天最冷紀錄，由於強風吹拂，體感溫度更僅有零下17.9度。

廣告 廣告

明天的氣溫將繼續下探，首爾清晨最低氣溫預計為零下14度，首都圈部分地區降至零下18度，體感溫度恐僅有零下24度。

氣象廳說明，冷空氣持續南下，一直到這週末，氣溫都會維持在零下10度左右，且到本月底為止，氣溫都比往年平均值低，民眾要有「長期抗寒」的心理準備。

極端寒流對高齡者的健康帶來負面影響，南韓國立氣象科學院指出，當首爾最低氣溫降至零下11.9度，隔天因疾病而死亡的人數，較平常增加7.1%，65歲以上老年人的死亡率，更上升11.6%。

南韓疾病管理廳表示，去年12月1日，至今年1月19日為止，與低溫有關疾病的患者共計215人，其中7人不幸身亡，與前一年同期相比，死亡人數增加2人。

報導提到，民眾冬季外出時，務必穿著保暖衣物、帽子與手套，另外，全羅道西岸與濟州地區，明天恐出現每小時1至3公分的強降雪，駕駛車輛時，應準備雪地裝備。

更多太報報導

專家警告日本債市平靜可能維持不久 恐引發4.1兆美債拋售連鎖反應

日本福島核災後首次！ 世界最大「柏崎刈羽」核電廠今晚重啟

川普去達沃斯遲到 美財長：請歐洲深呼吸，坐下來等川普說明格陵蘭