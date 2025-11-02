南韓「害羞丈夫」連殺15人、釀數冤案 前妻首發聲：為何沒殺我？

華城連環殺人案的真兇李春在，連續殺害15人。翻攝「怪物的時間」節目畫面



據南韓媒體今天（11/2）報導，南韓犯罪紀錄片節目「怪物的時間」，探討1986年開始陸續發生的「華城連續殺人案」，該案犯人李春在殺害15人，但平時在鄰居的印象中，卻只是一位「害羞的丈夫」，李春在前妻如今首度發聲，害怕地說道：「他為何沒殺我？」據悉，由於李春在犯案後長期逍遙法外，竟導致多名冤案受害者代替他入獄坐牢。

把犯案當戰績炫耀 首次犯案性侵7旬老婦

據韓聯社與「Star News」等韓媒報導，SBS電視台推出的犯罪紀錄片節目「怪物的時間」，本月1日首播，在首都圈的收視率高達3.3%，是同時段非戲劇類節目第一名。

廣告 廣告

節目深入探討「華城連續殺人案」的兇手李春在，以及警方的偵訊過程，李春在於1986至1994年間，在京畿道華城市與清州等地，犯下15起殺人案，以及34起性侵與性侵未遂案，起初警方在部分案件中，採集到李春在的DNA，但他矢口否認。

警方發現李春在有炫耀的性格傾向，利用這一點，讓他在紙上寫下：「殺人12+2、強姦19、未遂15」，李春在冷靜地說：「12起案件是在華城附近犯下的，另外2起在清州。」

報導指出，李春在1963年出生，首次犯案時僅23歲，第一位受害者是71歲的老婦人，遭他掐死後性侵，此後李春在接連犯下類似案件，但一直到2019年，警方才透過DNA鑑定，確認他是兇手。

晚上化身惡魔 妻子妹妹也慘遭毒手

李春在聲稱，自己幼年時曾遭社區內的大姐姐猥褻，因此犯下罪行，但警方認為，這番說詞只是試圖將自己的犯罪合理化，很可能是捏造的，「童年遭猥褻可能影響日後與女性建立正常關係，但並非連環殺人的關鍵原因。」

節目也採訪了李春在的前妻，她的妹妹遭李春在殺害，事發31年後，她首度打破沉默，公開與李春在初次相遇到結婚過程中，李春在的真實面貌，她驚恐地表示：「當警方告訴我李春在犯下的案件時，我完全說不出話，為什麼他沒有殺了我？」

據悉，在鄰居的印象中，李春在是一位「個性害羞的丈夫」，但到了晚上，常對妻子與兒子施暴，前妻最終受不了，於1993年12月離家出走。

1994年1月13日，李春在將前妻的妹妹騙到家中，讓她喝下安眠藥後，殺害並性侵。

「自然而然就犯案了」 冤案被害者坐牢20年

對於自己犯下的諸多惡行，李春在談到犯罪動機時說：「應該是性侵後才殺人吧？理由我也不太清楚，就自然而然地犯案了。」

華城連環殺人案至今仍受南韓社會關注的一個原因，是當初李春在逍遙法外多年，檢警竟然為了偵辦殺人案件，誣陷多人入獄，今年58歲的尹成汝（윤성여，音譯），即被當作「華城連環殺人案第8案」的犯人，入獄長達20年，直到2020年再審才獲判無罪。

今年10月30日，水原地方法院刑事庭宣布另一起再審判決，已故的尹東一（윤동일，音譯）獲判無罪，尹東一在33年前，遭法院判決有罪，當時警方認為他涉及華城連續殺人案以及猥褻案件，尹東一出獄後病逝，如今再審結果終於恢復他的名譽。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

台灣男女新加坡盜刷信用卡遭判刑 犯罪集團曾給他「3個選擇」

駁林佳龍辦餐會無美方官員出席 他曬川普特使照片

習近平與JYP創辦人罕同框！韓議員「有望解除限韓令」 官方急喊：勿過度解讀