南韓「持2千萬金融資產」富人增加 15年間從13萬增至47萬人

據南韓媒體今天（12/14）報導，最新報告指出，南韓持有2千萬元台幣以上金融資產的富人，持續增加中，過去15年間，從13萬增加至47萬人，值得注意的是，富人的財富增加速度，是全國家戶資產增加速度的兩倍以上。

據《朝鮮日報》報導，南韓KB金融集團今天發布「2025年韓國富豪報告」，截至去年底，全國持有10億韓元以上（約2千萬元台幣）金融資產的富人，已經達到47萬6千人，佔整體人口的0.92%。

報告指出，南韓富人的數量，較前一年增加3.2%，2011年開始進行這類調查時，國內僅有13萬人符合富人的標準，過了15年，數量增加3倍以上，年均增長率達到9.7%，考量到同期的年均人口增長率僅0.5%，富人的增加率相當快速。

依持有的金融資產區分，在南韓富人當中，比例最高的為資產10億至1百億韓元（約2千萬至2億元台幣），共計43萬2千人，佔90.8%，其次為資產1百億至3百億韓元（約2億至6億元台幣），共計3萬2千人，佔6.8%，3百億韓元以上的富人，共計1萬2千人，佔2.5%。

今年7至9月，調查團隊針對4百名南韓富人進行面訪，了解國內富人的資產配置，其中不動產佔54.8%，金融資產佔37.1%，與去年的調查相比，兩類資產的佔比均小幅下降，主因可能是將資金流向黃金、數位資產。

值得注意的是，南韓富人階層今年總共持有3066兆韓元的資產，較去年的2826兆韓元，成長了8.5%，該成長速度是全國家戶資產成長率（4.4%）的兩倍以上，可能與近年來科技業、半導體、文化產業繁盛，以及政府的經濟刺激政策、低利率有關。

