南韓「新亭洞殺人案」確定真凶 20年前刑警哽咽曝心境：稍微放下心中重擔
韓國懸案「新亭洞連續殺人案」，在事隔20年後，警方於昨（21）日宣布凶手已經抓到，是一名大樓的管理員，不過他已經身亡。一名當時負責追查該案的刑警尹敬熙接受韓國媒體受訪時說，心中的重擔有稍微放下，但也遺憾兇手無法接受法律制裁。
20年懸案終於抓到真兇
在2005年6月，有2名女子陸續被發現陳屍在首爾新亭洞，且均被繩子綑綁裝進麻布袋裡，當時警方成立專案小組，還進行查達8年的調查，卻沒有辦法找到兇手。
首爾地方警察廳於2016年新成立冷案調查組並再對該案展開調查，經調查鎖定案發現場所在大樓管理員A先生鎖定為主要嫌疑人，由於A先生2015年已經過世並且火化，因此警方去醫院提取DNA樣本，經鑑定，與案發現場的DNA是相符的，這也代表這起20年的懸案終於真相大白。
當年負責該案的刑警親曝心境：心中的重擔有稍微放下一些
據《中央社》報導，韓媒《韓聯社》電訪到當初負責該案的刑警尹敬熙，他離退休還有1年多的時間，所以他語帶哽咽地說，在身為警察的期間，可以確認凶手是誰，心中的重擔有稍微放下一些。
尹敬熙也向首爾警察廳冷案調查組致謝，「因為他們沒有鬆手並持續進行調查」。他也坦言，想到被害者的遺屬，心中就有歉意。他提到，雖然找到兇手是自己所渴望的，但「無法抓到凶手，怎麼能自豪的說出來呢」，他也說，對真凶死亡的消息有些遺憾，「無法讓他接受法律制裁，也有些真相沒辦法被揭露」。
曾翻拍成韓劇！南韓「新亭洞連環殺人案」時隔20年偵破 兇手10年前已身亡
唾液快篩逮毒犯「新北首例」！男子口含菸彈行跡可疑 警攔查一驗陽性當場被逮
日本福島食品解禁「時機點引熱議」 卓榮泰：依國際標準、科學為依據
韓劇《信號》2016年播出，即便已經過去快10年，仍是觀眾心中的經典，劇中多起命案改編自韓國真實案件，而就在21日，劇中「紅院洞連續殺人案」的案件原型「新亭洞連續殺人案」宣布告破，不過兇手已於2015年7月過世。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前