南韓「最美第一夫人」跌落神壇！金建希涉貪二審遭求刑15年 法庭淚求：給我機會回饋社會

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南韓前第一夫人金建希涉多項弊案，8日二審遭獨檢組重求15年徒刑，昔日風光不再。（翻攝自X）

南韓前第一夫人金建希的奢華身影，和如今在法庭內落妹的身影形成強烈對比。針對金建希涉嫌貪汙、受賄等多項弊案，首爾高等法院於昨（8日）進行二審最後一次庭審。獨立檢察組（獨檢組）展現強硬態度，認為一審判決過輕，正式向法官請求判處金建希有期徒刑15年。

獨檢組重砲出擊：犯罪行為重創社會誠信

根據《韓聯社》報導，在昨日的庭審中，獨檢組針對金建希的犯罪事實進行了嚴厲抨擊。獨檢組主張，金建希利用其身分獲取的非法利益龐大，且其行為對南韓社會公平性造成「巨大衝擊」。

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回顧去年的一審判決，當時法院僅判處金建希有期徒刑1年8個月，引發社會輿論兩極評價。獨檢組此次在二審中堅持「求刑15年」，顯然是為了回應民意對高層貪腐「輕判」的不滿，並強調法律面前人人平等的原則。

操縱股價、收賄、非法民調：揭開「金建希弊案」三大核心

金建希所涉及的案件並非單一事件，而是橫跨金融與政治的多重醜聞，主要包括：

德意志汽車股價操縱案：涉嫌違反《資本市場法》，在金融市場中牟取不法暴利。 收受統一教賄賂：涉嫌收受巨額款項進行「斡旋受賄」，觸犯《特定犯罪加重處罰法》。 非法政治資金：涉嫌接受非法民調服務，嚴重違反《政治資金法》，挑戰南韓民主選制。

這三項指控若最終全部成立，金建希將面臨漫長的牢獄生涯，也將成為繼朴槿惠之後，南韓近代政治史中最引人注目的女性權力者隕落案例。

昔日名模夫人變被告 金建希最後陳述：深刻反省

面對檢方15年的重刑要求，金建希昨日在法庭上的態度與過往的意氣風發大相徑庭。她在進行最後陳述時，顯露出悔意。金建希表示：「對於自己不當的行為，正在進行深刻的反省。」她向法官與國民請求原諒，並卑微地表示，若能獲得機會，願以謙虛的態度為社會服務。

4月28日終審宣判 南韓政壇緊盯司法風向

這場牽動南韓政局與前總統尹錫悅政治遺產的法庭攻防戰，即將進入最後階段。首爾高等法院已宣布，將於4月28日正式宣判。

這份宣判結果不僅決定了金建希個人的命運，更被視為南韓司法體系對抗權貴貪腐的指標性判決。

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