南韓、波蘭簽約 量產CGR-080導引火箭彈

記者廖子杰／綜合報導

南韓與波蘭29日簽署協議，確認將在波蘭當地設廠生產239公厘CGR-080導引火箭彈，預計2030年開始交付，藉此確保南韓K239授權版「龍蝦-K」（HOMAR-K）多管火箭系統彈藥供應，並協助波蘭提升國防自主能量。

南韓「韓聯社」報導，韓華航太集團、波蘭軍備局與該國國防大廠「WB集團」，29日在位於華沙的波蘭陸軍博物館舉行簽約儀式，兩國政府官員、相關企業代表皆受邀出席，共同見證雙方防務合作關係的另一重要里程碑。根據該項價值140億波蘭茲羅提（約新臺幣1224億元）的新合約內容，韓華與WB將攜手於波蘭境內建立本土產線，專責量產射程達80公里CGR-080導引火箭彈，並自2030年起展開交付作業，滿足波蘭陸軍的戰備庫存與演訓需求。

出席觀禮的波蘭國防部長科西尼亞克─卡梅什表示，該項合約不僅將增強波蘭軍工產業的自主能量，也鞏固了韓、波兩國愈發緊密的戰略夥伴關係。

相關報導顯示，為應對俄羅斯潛在侵略威脅，波蘭國防部2022年與韓華簽約，採購首批218輛「龍蝦-K」，2024年再宣布增購第2批72輛同型車，使採購總數增至290輛，預計2029年全數完成交付，承擔波蘭陸軍地面打擊火力重任。

波蘭已向南韓採購總計290輛「龍蝦-K」，作為地面部隊打擊戰力主力。（取自WB集團「X」）