南韓「滅共食堂」爆紅！老闆上菜狂喊魔咒 網笑：傳說中的驅魔麵館

國際中心／程正邦報導

南韓「滅共食堂」老闆上菜時會帶頭狂喊魔咒，在網路上暴紅。（圖／翻攝Threads@ceoncangryong）

中餐廳老闆「大徹大悟」 炸醬麵也成為反共標語

隨著近年中國在全球的挑釁行為，世界各地的「反中、反共」聲浪也持續高漲。在這股浪潮中，南韓京畿道華城市東灘新都市一間名為「滅共飯館」（멸공반점）的韓式中餐廳，憑藉其極具政治色彩的菜單與老闆的高調行為，迅速在社群媒體上爆紅。

南韓「滅共食堂」位在京畿道，網路評價4.2星，吃過的網友都說好。（圖／翻攝Google maps）

這家餐廳主打充滿政治意涵的「滅共料理」，菜單上的名稱直白而強烈，包括「滅共炸醬麵」、「消滅共匪炒飯」、「自由大韓民國萬歲烏冬麵」以及「舞弊選舉特檢糖醋肉」等，直接體現了老闆俞勝軍堅決捍衛民主自由的決心。

「滅共食堂」菜單充滿濃濃政治味，店內也貼了川普等政治人物照片。（圖／翻攝Threads@ceoncangryong）

影片瘋傳：整間店客人齊喊「滅共！」成日常風景

近日在南韓社群上瘋傳的一段影片，將「滅共飯館」的特色展現得淋漓盡致。影片中，老闆俞勝軍端著招牌炸醬麵上桌時，會以充滿氣勢的韓語高喊：「大韓民國就是滅共的國家，勿忘根本，我們身為大韓民族不能忘記這一點！滅共炸醬麵上菜啦！請各位國民一起喊滅共！」隨後，整間店的客人不僅沒有感到尷尬，反而紛紛配合齊聲高喊：「滅共！」將政治理念融入日常用餐體驗中，成為該店獨特的日常風景。

「自由大韓民國萬歲烏冬麵」相當澎派，堆滿新鮮海產。（圖／翻攝Google maps）

據《韓聯社》報導，老闆俞勝軍過去經營的餐廳名為「北京飯館」，但在新冠肺炎期間的全球局勢變化，讓他對民主自由有了更深層的感悟，因此決定更名，並以更激進的方式表達反共立場。沒想到，店名一改並堅決執行「上菜喊滅共」的特色，直接讓他在社群上暴紅。

店內招牌「滅共炸醬麵」，網友表示炸醬麵和辣醬麵的麵條不是典型的中式麵條， 而是像新鮮麵條，軟嫩可口。（圖／翻攝Google maps）

意外的美味名聲：從政治話題店晉升「驅魔麵館」

這股熱潮迅速蔓延，不僅南韓網友看了影片笑稱「我也想去吃」、「百分百支持捍衛自由」，許多年輕人更是抱持著新鮮感和支持理念的心情前來朝聖。出乎意料的是，顧客們發現「滅共飯館」的料理口味非常美味，讓這家原本的政治話題店，一躍成為名聲與美味兼具的人氣名店。

「消滅共匪炒飯」還可以雙拼，一次吃到兩種口味。（圖／翻攝Google maps）

這股風潮也傳到了台灣社群，引發熱烈討論。許多台灣網友紛紛表示：「傳說中的驅魔麵館」、「沒想到我的韓文生涯可以學到 멸공（滅共）這兩個字！」、「好想去朝聖」，顯示出兩地在反共理念上的共鳴。

