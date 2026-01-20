南韓《熔爐》案延燒…19身障女遭性侵 不只院長犯案、職員「用腳踩胸部」

南韓身障者照護設施，爆發「熔爐等級」的大規模性侵案。女子遭性侵示意圖。本報繪製



據南韓媒體今天（1/20）報導，南韓再度爆發如電影《熔爐》般的悲劇，仁川市江華郡的身障者住宿設施，共計19名女性身障者遭院長性侵，且涉案的不只一人，有受害者表示，曾被其他職員「用腳踩住胸部和臉」，身障者團體痛批，設施內職員共計26人，長期跟受害人一同生活，不可能不知道長期的性侵與虐待狀況，職員們集體沉默，全面放任犯罪發生。

據韓媒《中央日報》報導，改編自真實案件的南韓電影《熔爐》，講述2005年聾啞學校內的30名兒童，被校長性侵、虐待的悲劇，這部電影曾震驚海內外，韓媒近日取得一份受害調查報告，南韓再度出現「熔爐等級案件」，地點就位於仁川市江華郡的身障者住宿設施「彩緞院」（색동원），截至去年9月，設施內19名女性身障人士，均遭到院長（設施負責人，男性）A某性侵或性虐待。

廣告 廣告

案件爆出後，韓媒持續追查，發現涉案人士不僅院長一人，設施內的其他職員，也對女性身障者施暴，一名40多歲的受害者表示：「我曾被B老師毆打，他用腳踩我的胸部和臉。」其他受害人則說道：「曾看過有人手臂被反折，或被掐住」、「女老師也會打人。」

調查中還發現，多名設施內部職員，知悉集體性侵與虐待的狀況，但職員們試圖掩蓋事實。

統計資料指出，截至去年9月，設施內有33名男女身障者，職員共計26人，身障者團體與性暴力諮商中心組成的「共同對策委員會」強調：「這些職員都是24小時輪班，長期與住民共同生活，不可能不知道長期的性侵與虐待狀況」、「在所有女性住民承受痛苦的期間，彩緞院的職員們集體沉默、全面放任。」

據悉，「彩緞院」地處偏遠，當地住家較少，且許多身障者無親無故，平常不會有人探望，導致設施內的身障者對職員高度依賴，即便遭到暴行，也幾乎沒有向外求援的管道。

南韓國務總理金民錫19日表示：「必須透過迅速且徹底的調查釐清真相，並提供受害者救濟，絕對不能忽視溝通困難、只能透過肢體動作陳述的被害人。」南韓警方則回應，正在根據受害調查報告，擴大偵查這起事件。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您

‧張老師專線：1980

·家庭照顧者關懷專線0800-507272

更多太報報導

川普執意拿下格陵蘭？前白宮顧問：只是談判策略不可能強奪

韓股5千點一步之遙！南韓執政黨卻笑不出來… 「匯率」成黨內禁語？

南韓又爆《熔爐》案件 仁川長照機構19名身障女遭「院長爸爸」性侵