南韓「玄武5型」飛彈實戰部署 提升嚇阻能量

記者賴韋廷／綜合報導

南韓軍方18日表示，「玄武5型」彈道飛彈已於去年底正式交付部隊展開實戰部署，並預計會在李在明政府2030年卸任前完成全面作戰部署，藉此大幅強化針對北韓地下設施的打擊力，提升嚇阻能量。

南韓「韓聯社」報導，「玄武5型」飛彈已正式量產投入部署，成為韓軍反擊力量的重要骨幹。南韓國防部長安圭伯指出，由於南韓是《禁止核子擴散條約》（NPT）簽約國，因此須透過建構傳統武力手段以平衡朝鮮半島局勢。

「玄武5型」於2024年10月南韓軍人節閱兵首度公開亮相，為該國大規模報復反擊（KMPR）計畫一環；其可搭載8噸傳統彈頭，作為短程彈道飛彈（SRBM）用途，或改配備1噸級彈頭，使射程增至5千公里以上，達到「中長程彈道飛彈」（IRBM）等級，使打擊範圍涵蓋北韓全境，且具優異穿透能力，可有效打擊地下掩體。

相關報導指出，「玄武5型」為南韓「三軸作戰體系」（3K）的重要組成，該體系涵蓋南韓飛彈防禦（KAMD）、殺傷鏈（Kill Chain）和大規模報復反擊（KMPR）計畫。另外，目前南韓也已展開「玄武5型」改良型號開發，以抗衡北韓核武威脅。

「玄武5型」彈道飛彈去年底正式進入部隊展開實戰部署，預計在2030年前完成全面作戰部署。（達志影像／美聯社資料照片）