南韓「現象級」猛男襲台！禁忌高潮12月「女性限定」嗨到尖叫失控
娛樂中心／綜合報導
南韓現象級猛男音樂秀來了！韓國《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》宣布將於12月6、7日兩天強勢登上台灣舞台，於ZEPP New Taipei一連三場開演，這場被韓國社群譽為「首爾必看猛男秀」性感音樂秀，預計將掀起年底冬季最火熱話題。
這支來自韓國的猛男團體「THE MAN ALIVE」以結合音樂節奏、舞蹈與劇場互動的表演形式聞名，過去多年來是首爾夜生活的代表之一，擁有大量國際粉絲。主辦單位指出，這次來台演出將完整重現原版韓式熱度，觀眾將在近距離欣賞肌肉男舞者的現場演出，體驗舞台與觀眾零距離的感官衝擊。
從官方釋出的照片可見，演出融合鎖鏈、鐵籠、皮革裝束等視覺元素，搭配強烈燈光與節奏，畫面張力十足。舞者時而被鎖在鐵籠中高喊解放，時而以半裸姿態進行群舞，並加入椅子與浴巾橋段，展現剛毅與性感的極致對比。無論是迷離紫光下的互動舞，或煙霧瀰漫的囚籠場景，都讓人彷彿置身韓劇級的禁忌舞台秀。
韓方團隊特別強調，這次台灣場將完整保留「走進觀眾席」橋段，讓表演者能直接與觀眾擊掌互動，甚至邀請幸運觀眾上台近距離共舞。主辦單位也加碼「1對1合照活動」，讓粉絲能與偶像男舞者留下專屬回憶。
《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》不僅是韓國旅遊節目與 YouTuber 一致推薦的必看節目，也被譽為「韓流舞台秀與歐美脫口騷文化的融合之作」。如今台灣觀眾終於能在本地親眼見證，這場視覺與感官兼具的震撼演出勢必成為年末最火爆的表演盛事。
