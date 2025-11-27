南韓「男公關咖啡館」專攻女高校生！摟肩拍照大暈船 少女2週噴光1.8萬

國際中心／林昱孜報導

南韓「男公關咖啡館」鎖定未成年少女，有人2週噴光打工錢1.8萬。（示意圖／翻攝pixabay）

南韓首爾麻浦區某咖啡廳提供未成年女高中生「男性陪伴服務」，根據不同價格提供不同招待，有女高中生2周內7度上門消費，打工賺來85萬韓元（新台幣1.8萬元）全數花光。由於咖啡廳登記為「普通餐廳」，因此未成年可合法進入，消費方式遊走灰色地帶，引起社會關注及爭議。

根據韓媒《JTBC》報導，該咖啡廳男公關稱呼上門消費的女高中生「公主」，還在陪伴過程中不時出現身體碰觸，10萬韓元（新台幣2139元）包括一杯飲品和一張合照，20萬韓元（新台幣4278元）可以擁有1小時的專屬陪伴；40萬韓元（新台幣8557元）則享有2小時私人約會。

消費高價香檳則可以與男服務生戶外約會，還有女客消費100萬韓元的酒（新台幣21440元），就直接把人帶出場。有些男公關會寫情書拉近關係，還有女高中生說，「我們越來越親密，他們會摟著我的肩、一起拍照。他們講很多好聽的話，我以為那是真心的」。

男公關更直言，多數人是單純體驗享受一下，危險的是從暈船那一刻開始；對於這樣遊走在灰色地帶，無法可管引起爭議的消費方式，業者表示，有禁止服務員進行身體接觸，晚上10點也禁止未成年進入，且會固定對員工進行教育訓練。

