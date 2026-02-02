南韓「真人vsAI」翻譯大賽 結果不意外

南韓舉辦ChatGPT對決真人譯者的「韓翻英」翻譯大賽，結果有四分之三的英文教授，認為ChatGPT的韓翻英翻譯，比真人譯者好。

南韓朝鮮日報報導，南韓最近舉行了一場「AI」翻譯大賽，由頂尖的真人譯者，對決人工智慧（AI），各自對朝鮮時代的古詩進行翻譯，結果顯示，多數英文系教授選擇了ChatGPT翻譯版本，教授們坦言，AI的翻譯版本「比較貼近原意」。（葉柏毅報導）

報導說，這場由南韓「文化體育觀光部」轄下的「韓國文學翻譯院」，最近舉行一場盲測，安排專業譯者與生成式人工智慧模型ChatGPT，分別翻譯朝鮮時代作家張維的詩作《慎獨箴》，從韓文翻譯為英文，並請國內16名英文系教授進行評比，選出自己認為翻譯較佳的版本。

在評比過程中，16名教授只會看到一份韓文原作，以及兩種英文譯本，教授們並不知道哪一份是AI生成；結果顯示，多達12名教授選擇了ChatGPT翻譯版，僅有2名教授選擇專業譯者的版本，剩下2名教授則表示「難以選擇」。如果從比數來看，ChantGPT的翻譯版本，顯然勝過了真人譯者。

高麗大學AI研究院的教授崔秉鎬指出，至少在韓文翻成英文的部分，AI已經達到能取代真人譯者的水準。崔秉鎬也指出，AI已經完全學習網路上的公開資料，學習量也已經跨越臨界點。