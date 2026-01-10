南韓《禁食狗肉法》滿2年！動保組織曝悲傷真相：獲新生犬隻不到0.1%

國際中心／蒲世芸報導

據南韓媒體《News 1》報導，昨（9日）為南韓《禁止食用狗肉特別法》通過滿兩年，雖然官方數據顯示，狗肉養殖產業正以前所未有的速度退場，但動保團體與第一線救援者提到，「農場關了，狗卻還在」，動物安置與產業轉型的挑戰，才正要浮上檯面。另外，令人難過的是，這段時間實際被救援、獲得新生活的犬隻，甚至「連0.1%都不到」。

南韓禁食狗肉法案雖已上路，但後續犬隻救援相關配套仍有待完善。（圖／翻攝自Humane World for Animals Korea臉書）

南韓國會在2024年1月9日，通過《禁止以食用為目的飼養、宰殺和流通犬隻的特別法》，法案設有過渡期，並將於2027年起全面禁止飼養、屠宰、販售與食用狗肉，象徵曾延續韓國千年的食用狗肉文化正式走入歷史。

退場速度超乎預期 近8成養殖場已歇業

根據南韓農林畜產食品部統計，自法案於2024年8月7日施行後，截至今年為止，全國1,537家狗隻養殖農場中，已有1,204家完成歇業，占比約78%。其中，2025年8月至12月的三個階段，就有125家農場退場，飼養犬隻數量減少多達4萬7,544隻。

而原本規劃在2026至2027年間才歇業的農戶，有超過一半選擇提前退出。政府認為，這與提前歇業的獎勵措施、地方政府積極勸導，以及社會共識逐漸成熟有關。若趨勢持續，隨著2027年2月過渡期結束，狗肉產業可望在制度上正式畫下句點。

南韓當地目前已有近8成狗肉養殖場退場。（圖／翻攝自Humane World for Animals Korea臉書）

動保團體直言：數字漂亮，不代表問題解決

不過，亮眼的歇業數字背後，仍藏著沉重現實。動物保護組織Humane World for Animals Korea指出，現在正是「回頭檢視那些離開產業體系的狗，實際過得如何」的關鍵時刻。

該組織團隊隊長李相慶（暫譯，이상경）表示，政府在2024年調查時估計，狗肉產業內約有46萬隻狗，但過去兩年來，被成功救援、展開新生活的狗，「連0.1%都不到」。他坦言：「即使知道不可能救下所有狗，但也不能因此對產業內持續發生的、不必要的死亡與痛苦視而不見。」

Humane World for Animals Korea組織自2015年以來，已從狗肉農場救援約2,800隻狗。但當前問題在於，這些長期遭受虐待、營養不良的狗，往往需要專業復健、獸醫治療與長期照護，現行特別法卻尚未納入明確的國家層級支援體系。

李相慶強調，政府既然已配置專責人力推動法案，就不該只停留在「農場數量下降」的表層管理，而應真正將政策焦點放在動物福祉上。

因長期遭虐、營養不良，導致皮膚疾病以及骨骼變形。（圖／翻攝自 Humane World for Animals Korea臉書）

從產業數據到真實個案 籠中狗狗的轉折人生

這樣的困境，也反映在實際救援行動中。長期投入狗肉養殖場救援的Humane World for Animals Korea，曾多次揭露狗狗被關在「吊籠式」狹小鐵籠中的處境。多數犬隻為韓國珍島犬混種，長期踩在鐵條上，導致腳趾變形、骨骼畸形、皮毛脫落，甚至出現嚴重心理創傷。

其中一場救援行動，發生在忠清北道清州市一家經營長達40年的狗肉養殖場，場內關押67隻狗，最終成功救出51隻，並全數送往美國紐約的動物收容所等待領養。

行動中，曾主演《我叫金三順》、客串《許願吧，精靈》南韓混血男星丹尼爾海尼（Daniel Henney）也一同參與。丹尼爾海尼在2020年就從該組織領養了愛犬「Juliet」，他直言，養殖場裡的狗和寵物狗「沒有任何不同，一樣值得被愛」。

轉業配套不足 地方議會籲更貼近現場

除了動物安置，產業從業者的轉型壓力同樣浮現，然而現行轉業支援卻仍停留在最低限度的行政協助。

京畿道議會農政海洋委員會副委員長尹鍾榮（暫譯，윤종영）指出，目前補助多集中在招牌、菜單更換等項目，對實際轉業過程中的經濟負擔，幫助有限。以京畿道為例，雖提供最高250萬韓元（約新台幣5萬4千元）的相關補助，但各行業的執行率仍有落差。

尹鍾榮強調，禁止狗肉食用是社會共識下的必然改變，制度設計「必須更細緻反映現場狀況」，才能真正降低衝擊。

