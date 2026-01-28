南韓「臉蛋天才」踢鐵板 車銀優涉逃稅遭廣告主與軍方切割

「臉蛋天才」車銀優，因為爆出逃稅醜聞，演藝事業岌岌可危。

因為擁有俊美臉龐，有「臉蛋天才」封號的南韓藝人車銀優，爆出涉嫌逃稅4.3億台幣，創歷來南韓藝人之最。由於逃稅藝人被南韓社會視為「劣跡藝人」，無論車銀優長得有多帥，已經遭到各大廣告商，甚至是軍方的切割。（葉柏毅報導）

車銀優爆出逃稅爭議之後，形象重挫，儘管車銀優發出道歉聲明，除了澄清入伍不是為了逃避稅務調查之外，也強調後續包括補稅、繳交罰款等一切行動，都將依照規定，並且誠心致歉，但是這份聲明顯然無法幫車銀優止血，許多曾經找車銀優的代言商品，都已經停用車銀優的代言照。

更慘的是，不僅商業代言丟了，連南韓軍方都開始切割車銀優。車銀優目前以軍樂隊身分服役，曾經多次以「國家門面」活動，包括去年10月，負責主持APEC亞太經合會領袖高峰會的晚宴。車銀優因為極高的知名度與親和力，一度被視為是南韓國防宣傳的強力王牌，沒想到在車銀優爆出逃稅醜聞之後，他所有幫南韓軍方拍攝的宣傳影片，全部下架，許多南韓網友都說南韓軍方「做得對！做得好！」由此可見在南韓，被打為「劣跡藝人」，處境有多糟。

車銀優的經紀公司表示，公司將以這起事件為契機，全面檢視並強化旗下藝人管理制度，避免類似爭議再度發生。而這起事件只是車銀優演藝生涯危機的開始，等他退伍之後，這起事件是否會斷送他日後的演藝生涯，也值得吃瓜群眾們後續高度關注。