南韓「躺平族」突破71萬人！20至30歲青年自願登出就業市場 主因令央行憂心

南韓社會正面臨嚴峻的青年就業寒冬。示意圖（pexels提供）

南韓社會正面臨嚴峻的青年就業寒冬。根據南韓統計廳最新發布的雇用動向調查顯示，截至2025年11月，國內20至30歲的青年族群中，既不找工作、也不進修或育兒，僅表示「沒有特定原因，純粹在休息」的人數已飆升至71萬9,000人。這項數據不僅刷新了自2003年有統計紀錄以來的同月份最高紀錄，也反映出南韓年輕一代對勞動市場日益嚴重的疏離與無力感。

在南韓的勞動力分類中，這群不工作也不求職的人被歸類為「非經濟活動人口」。儘管部分受訪者的休息原因包含健康因素、約聘期滿或前公司倒閉，但年輕族群最核心的考量竟是「職涯媒合落差」。

調查指出，在15至29歲的休息者中，有超過3成表示是因為市場上找不到符合理想條件的工作；而30多歲的族群亦有近27.3%抱持相同看法。這種「寧缺勿濫」的心理，讓許多南韓年輕人在面對高競爭壓力與薪資不如預期時，寧願選擇暫時從勞動市場中「登出」。

這股「無業化」的趨勢在30多歲的年齡層尤為明顯，該族群的休息人數在11月寫下歷史新高。對此，南韓央行發出強烈預警，強調若這種「長期無業」的傾向持續擴散，不僅會導致年輕世代的就業意願徹底瓦解，更將引發南韓未來勞動力的結構性損失，成為國家經濟長期增長的重大隱憂。

社會分析家指出，這項數據背後凸顯了南韓求職市場的兩極化困境。年輕求職者高度集中競爭極少數的大企業職位，導致一般中小企業職缺乏人問津。如何在就業冰河期中重振青年的信心，並有效縮減產業間的期待落差，已成為南韓政府現階段最迫在眉睫的社會課題。

