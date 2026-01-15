國際中心／程正邦報導

南韓「躺平青年」破71萬人！20-30歲自願登出市場，背後原因令央行預警。圖為南韓明洞。 （示意圖／翻攝自pixabay）

南韓社會正陷入一場無聲的勞動力風暴。根據南韓統計廳最新發布的《雇用動向調查》，截至 2025 年底，南韓 20 至 30 歲族群中，既不從事經濟活動、也不求職或育兒，僅表示「純粹在休息」的人數已攀升至 71 萬 9,000 人。這項數據不僅打破了自 2003 年有紀錄以來的同月份最高紀錄，更凸顯出南韓年輕世代在面對僵化的就業結構時，正集體選擇「自願登出」。

數據解析：30 歲族群「休息人口」創歷史新高

在南韓的官方分類中，這群「休息」者被視為非經濟活動人口。調查顯示，這股轉向「躺平」的趨勢在 30 至 39 歲年齡層尤為劇烈，該族群的休息人數在 11 月創下歷史新高。雖然部分原因包含約聘期滿或健康問題，但高達 32.5% 的 15 至 29 歲青年直言，不工作的理由是「找不到符合理想條件的工作」；而在 30 多歲的族群中，也有近三成抱持同樣的「寧缺勿濫」心態。

兩極化的職場：大企業與中小企業的鴻溝

社會分析家指出，南韓青年的集體休息並非源於懶惰，而是反映了求職市場的嚴重失衡。南韓年輕人高度追求三星、現代等少數大企業的職位或公務員考試，導致競爭門檻極高。與此同時，一般中小企業即便開出職缺也乏人問津，這種「職涯媒合落差（Mismatch）」讓許多具備高等教育背景的年輕人，在面臨低薪、長工時及職涯天花板時，寧願選擇在家休息。

此外，隨著 AI 技術在 2025 年大規模滲透職場，企業更傾向招募具備經驗的即戰力，而非培訓新人，這讓初出茅廬的青年在就業冰河期中更顯孤立。

南韓青年只想進大企業，中小企業乏人問津。（資料照）

央行預警：結構性勞動力損失不可逆

面對這項警訊，南韓央行（BOK）發出強烈預警。報告指出，若青年族群長期脫離勞動市場，不僅會導致個人的就業技能萎縮，更將引發國家未來勞動力的結構性損失。當「長期無業」成為社會常態，南韓的經濟成長動能將受到嚴重拖累。

如何縮減產業間的期待落差，並重新建立年輕世代對勞動價值的信心，已成為尹錫悅政府在 2026 年最迫在眉睫的社會課題。這場「躺平危機」若無法妥善應對，恐將成為南韓邁向高齡化社會後的另一枚定時炸彈。

