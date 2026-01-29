南韓「黑鷹」特技飛行隊 首訪沖繩

記者賴韋廷／綜合報導

南韓空軍「黑鷹」特技飛行隊28日首度降落日本沖繩那霸機場，由航空自衛隊支援加油作業，更與空自特技飛行隊「藍色衝擊波」交流，藉此增進互信、深化合作關係。

日本《產經新聞》報導，「黑鷹」特技飛行隊9架飛機28日上午降落那霸機場，在空自協助下進行加油作業，兩國飛行員也進行交流。「黑鷹」接下來將前往沙烏地阿拉伯，參加2月8日舉行的「世界國防展」（WDS）進行表演。

報導說，雙方因獨島（日方稱竹島）爭議問題，導致交流多次取消。但在本月舉行的日韓奈良峰會中，雙方領袖一致同意持續推動穿梭外交，並加強經濟和安全領域的合作，兩國關係逐漸回溫。

日本防衛副大臣宮崎政久表示：「在周邊安全環境日益嚴峻之際，日韓防衛合作至關重要。而『黑鷹』特技飛行隊首度停靠，具有極大的象徵意義。」

「黑鷹」指揮官也指出，本次交流有助深化日韓互信，期盼在防衛領域保持合作。

南韓「黑鷹」特技飛行隊28日首度降落日本那霸機場，接受加油支援。（取自航空自衛隊「X」）

南韓「黑鷹」特技飛行隊28日首度降落日本那霸機場，接受加油支援。（取自日本防衛省「X」）