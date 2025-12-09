南韓「1人家庭」突破800萬戶 近半人經常覺得好孤獨

南韓的單人家庭去年首度衝破800萬戶大關，刷新了歷史最高紀錄。示意圖（pexels提供）

根據國家數據處發布的《2025統計看單人家庭》報告，南韓的單人家庭（一人家戶）數量在去年首度衝破800萬戶大關。這股浪潮使單人家庭佔全國整體家戶的比重達到36.1%，刷新了歷史最高紀錄。

《韓聯社》報導，該報告分析指出，單人家庭持續增加是多重社會因素綜合作用的結果，包括年輕人因晚婚或不婚而保持單身，以及在高齡化社會中因喪偶而成為獨居長者的數量增加。這使得單人家庭的佔比繼2019年突破30%、2023年突破35%之後，每年都持續創下新高。

哪些年齡層和地區的單人家庭數量最多？

在單人家庭的年齡分佈上，高齡化趨勢尤其明顯，70歲以上的長者佔比最高（19.8%），並且已連續兩年超越了29歲以下的青年族群。其他佔比高的族群依序是29歲以下（17.8%）、60多歲（17.6%）、30多歲（17.4%）。性別差異也十分顯著，男性單人家庭主要集中在30多歲（21.8%），而女性則以70歲以上佔比最高（29.0%）。若從地區來看，首爾的單人家庭佔比最高，達到39.9%，其次為大田、江原道和忠清北道。

在居住形態方面，單人家庭有別於全國整體家戶過半居住於公寓的狀況，他們選擇獨棟住宅的比率最高，佔39.0%，公寓則佔35.9%。儘管如此，單人家庭的自有住宅率僅32.0%，明顯低於全國整體家戶的56.9%。不過，值得注意的是，他們的自有住宅率自2016年以來每年都在上升，與全國平均的差距正在逐漸縮小。

單人家庭的收入和資產是否普遍較低？

統計數據顯示，單人家庭的收入、資產和負債水準都普遍低於全國平均。去年，他們的年均收入為3,423萬韓元（約新台幣72萬5,758元），僅達到全國整體家戶平均收入（7,427萬韓元）的46.1%。在收入區間上，超過半數（53.6%）的單人家庭年收入不到3,000萬韓元（約新台幣63萬6,133元）。資產方面，單人家庭的資產為2億2,302萬韓元，僅約為全國整體家戶的39.3%；而負債則為4,019萬韓元，約為全國平均的42.2%。他們的月平均消費支出為168.9萬韓元，約為全國整體家戶的58.4%。

儘管經濟壓力較大，去年正在工作的單人家庭數量仍首次突破500萬戶大關，達到510萬戶。在這些就業的單人家庭中，50至64歲的中壯年族群佔比最高（26.2%），其次是30多歲。在退休生活費的準備方面，有高達63.3%的人主要依靠「本人或配偶負擔」，但有24.5%則需仰賴「政府或社會團體援助」，這比率是全國整體人口的2倍。同時，去年領取國民基礎生活保障金的家庭中，單人家庭佔了絕大多數（74.2%），凸顯出他們在社會救助體系中的高依賴性。

單人家庭是否更容易感到孤單？

單人家庭在心理健康與社會支持方面也面臨嚴峻挑戰。高達48.9%的人回答「平常經常或偶爾感到孤單」，這一比例比全國整體家戶（38.2%）高出十幾個百分點。他們對於人際關係的滿意度也普遍較低，為51.1%。更令人擔憂的是，單人家庭在生病、需要金錢或感到憂鬱時，認為自己可以獲得幫助的比率都低於全國平均，顯示他們的社會支持網路相對脆弱。

