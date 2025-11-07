南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空

記者潘紀加／綜合報導

南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），從美國佛羅里達州卡納維爾角太空基地升空，象徵其「425計畫」衛星已全數升空，可望強化監控北韓能量。

報導指出，該枚偵察衛星是由SpaceX「獵鷹9號」火箭搭載升空，在發射約14分鐘後順利進入軌道，並在發射1小時後，成功與地面控制站取得聯繫，確認衛星運作狀態正常；接下來則將展開為期數月的各項系統評估和測試，待通過系統可靠性與驗證後，即可投入情偵監任務。

南韓國防部2018年啟動「425計畫」，規劃在近地軌道（LEO）部署5枚自行研發的軍用偵察衛星；其中搭載電子光學與紅外線設備的首枚衛星，已於2024年8月啟用；剩餘4枚則搭載合成孔徑雷達（SAR），第2、3枚分別於2024年4月和8月送入太空，均已投入實戰部署，第4枚則在今年4月升空，目前正在等待最終測試評估結果。

根據先前報導，SAR可有效克服天候條件影響、全天候對朝鮮半島地表進行偵察與監控，未來可望成為南韓「三軸作戰體系」（3K）：南韓飛彈防禦（KAMD）、殺傷鏈（Kill Chain）和大規模懲罰與報復（KMPR）作戰計畫的重要一環，有助應對北韓潛在威脅。

南韓第5枚軍事偵察衛星2日發射升空，未來將與其他衛星搭配，加強監控北韓動態。（取自SpaceX「X」帳號）