南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導
南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），從美國佛羅里達州卡納維爾角太空基地升空，象徵其「425計畫」衛星已全數升空，可望強化監控北韓能量。
報導指出，該枚偵察衛星是由SpaceX「獵鷹9號」火箭搭載升空，在發射約14分鐘後順利進入軌道，並在發射1小時後，成功與地面控制站取得聯繫，確認衛星運作狀態正常；接下來則將展開為期數月的各項系統評估和測試，待通過系統可靠性與驗證後，即可投入情偵監任務。
南韓國防部2018年啟動「425計畫」，規劃在近地軌道（LEO）部署5枚自行研發的軍用偵察衛星；其中搭載電子光學與紅外線設備的首枚衛星，已於2024年8月啟用；剩餘4枚則搭載合成孔徑雷達（SAR），第2、3枚分別於2024年4月和8月送入太空，均已投入實戰部署，第4枚則在今年4月升空，目前正在等待最終測試評估結果。
根據先前報導，SAR可有效克服天候條件影響、全天候對朝鮮半島地表進行偵察與監控，未來可望成為南韓「三軸作戰體系」（3K）：南韓飛彈防禦（KAMD）、殺傷鏈（Kill Chain）和大規模懲罰與報復（KMPR）作戰計畫的重要一環，有助應對北韓潛在威脅。
南韓第5枚軍事偵察衛星2日發射升空，未來將與其他衛星搭配，加強監控北韓動態。（取自SpaceX「X」帳號）
其他人也在看
黃仁勳獲英王接見！查爾斯第一句話讓他驚訝
[NOWnews今日新聞]英王查爾斯三世（KingCharlesIII）5日在聖詹姆斯宮主持2025年「伊莉莎白女王工程獎」（QueenElizabethPrizeforEngineering）頒獎典...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
中國太空船疑和太空垃圾相撞 3太空人回不了地球！前一天還開心吃烤雞
中國太空船「神舟20號」原定在本月5日載運3名太空人返回地球，但傳出這艘太空船在太空中與「空間碎片」撞擊，因此無法按照計畫返回地球，這3名太空人將被迫持續留在太空中半年。鏡報 ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國民黨2026新北派誰對決蘇巧慧？吳子嘉斷言「一定是他」：100％會贏
民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧出戰2026新北市長，外界也好奇藍白在野是否合推人選，亦或是國民黨自己單獨推出候選人？對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》預測，國民黨派出他對決蘇巧慧，藍白合若結合成功，蘇巧慧要贏的可能性不大。民進黨提名蘇巧慧出戰2026新北市長。吳子嘉表示，蘇巧慧父親蘇貞昌在新北的力量已經是過去式，蘇巧慧這次要競選的......風傳媒 ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朱蒲青觀點》道歉止血難挽民心 盧秀燕2028大位前途未卜
[Newtalk新聞] 面對農業、環保與動保等爭議持續延燒，台中市長盧秀燕今天終於道歉並火速撤換三名局處首長。這場「三連免」被視為「政治止血」行動，主要還是為了明天市議會的專案報告，但能否挽回民心？重建民眾的信任，還是揭開藍營2028大選布局的新危機？有待觀察。 近月來，台中市長盧秀燕可以說陷入空前的政治風暴。其中農業政策遭批「只顧形象、不顧實質」、到空汙與焚化爐爭議再起、以及動保事件引爆社會的憤怒，全國豬肉產業鏈損失慘重，結果她今天道歉僅限台中市民，顯現出傲慢的態度。長期以來標榜「親民、穩健、柔性治理」的媽媽市長盧秀燕，這次卻顯得反應遲緩、態度極為保守，民眾對市府信任度，可以說直線墜落。輿論壓力質疑市府局處首長的能力，已經累積到了臨界點，專業SOP都出問題，科學證據拿不出來而且還造假，這已經不是黨派問題可以模糊，迫使她在鏡頭前低頭道歉，並宣布撤換三位首長，試圖政治止血。這場「三連免」的政治訊號可以說很明確也是危機處理的切割行動，更是挽救市長媽媽形象的賭注。 盧秀燕這次在市議會明天要專案報告的情勢下，快速出手換掉三位首長，藉以換取主導權，希望以負責任的姿態，重塑領導形象，並且轉移媒體焦新頭殼 ・ 1 天前
宇宙膨脹論錯了？韓國學者挑戰天文物理主流觀點，宇宙最終命運可能是「大崩墜」
一項由韓國延世大學教授領導的最新研究稱，宇宙的膨脹可能正在減速、暗能量正在減弱，可能導致宇宙最終走向「大崩墜」（Big Crunch）的情景。《衛報》稱，這項研究對曾獲諾貝爾獎、主導學界長達 27 年的「宇宙加速膨脹論」提出了極具挑戰性的質疑。隨著其他研究組織也得出類似結論，一場關於暗能量本質和宇宙終極命運的激烈辯論，正在天文學界蓄勢待發。長期以來，天文學界......風傳媒 ・ 12 小時前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 14 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 1 天前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
不是王世堅！誰來挑戰蔣萬安？戴錫欽評估：吳怡農苗博雅機會大 曝連任機率過半、藍白合將幫民眾黨站台
2026台北市長選舉逐漸升溫，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽接受黃暐瀚訪問，回應蔣萬安連任機率、民進黨可能對手、李四川是否選新北、藍白合作可能性等關鍵問題。他透露蔣萬安連任機率「審慎樂觀超過五成」，評估吳怡農或苗博雅出線機會較高，更爆料李四川選新北「機率很高」。風向台灣 ・ 1 天前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 14 小時前