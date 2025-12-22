南韓10多歲青年每天「IG、YT滑2.5小時」 專家：恐患心理疾病

過度使用社群媒體，恐影響兒少心理健康。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/22）報導，最新調查顯示，南韓10多歲青年每天使用YouTube、Instagram的時間，總計高達2小時30分鐘，專家警告，長時間使用社群媒體，恐增加罹患心理疾病的風險。

據《東亞日報》報導，南韓學童使用手機的時間相當長，科技公司IGAWorks的資料顯示，今年1至11月，南韓10多歲青年每天使用YouTube的時間，高達1小時38分鐘，是所有社群平台中最高，第二名就是Instagram，平均每天使用時間為49分鐘，光是這兩個社群媒體加起來，每天使用手機的時間，就將近2小時30分鐘。

廣告 廣告

青少年過度使用手機，會加劇心理問題，南韓一名小學3年級的學生金瑞允（化名），在課堂上無法專注，甚至在上課期間直接走到教室外，經過專家諮商後，發現金瑞允只要沒有使用手機，就無法好好坐在位子上，也無法正常與老師、同學們交談。

報導指出，在新冠疫情期間，人們依賴線上活動，影響至今仍然存在，越來越多學生，出現注意力不足過動症（ADHD）、憂鬱、焦慮等心理症狀，另外，自殺與自殘的年齡層，也逐漸下降，令人憂心。

大韓神經精神醫學會的社會貢獻理事鄭燦昇（정찬승，音譯）表示：「自殘是將難以忍受的精神痛苦，轉換為身體的疼痛，試圖緩解內心焦慮的行為」、「出現這種行為的主要原因，是周遭沒有可傾訴的對象。」

擁有8年輔導教師經驗的鄭有善（정유선，音譯）指出：「越來越多孩子在放學後，一個人沉迷在YouTube影片，與朋友相處出現問題、語言表達能力下降的狀況，也比過去更普遍。」

漢陽大學醫學院分析5萬名青少年的研究顯示，每天使用手機超過4小時的青年，其出現壓力、憂鬱、自殺衝動的比例，比未滿4小時的青年，高出16至22%。

本月10日，澳洲禁止16歲以下兒少使用社群媒體，是全球第一個透過立法下達禁令的國家，在南韓社會引發討論，不過，也有人認為，這項立法可能侵犯公民的基本權利。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

首爾明年「新公寓供給量腰斬」！ 租屋族恐面臨房租大漲

美國在委內瑞拉扣押赴中國油輪 北京強烈抗議「侵犯主權」

赴韓旅遊注意！南韓鐵道工會明天總罷工 首爾市緊急加開列車