南韓12強賽總教練怒控媳「激戰男學生」一歲孫也在場

南韓棒球國家代表隊前總教練柳仲逸，資料畫面。（圖／東森新聞）





曾任南韓棒球國家代表隊總教練的柳仲逸，去年世界12強棒球賽期間，所率領的南韓隊於首戰以3比6不敵台灣，相關賽事一度被韓媒形容為「台北慘案」。近期，柳仲逸則因家庭相關指控再度成為輿論關注焦點。

根據韓聯社及朝鮮日報報導，柳仲逸在卸下總教練職務後，於今（4）日透過南韓國會「國民同意請願留言板」發文，指控其34歲前媳婦A女在任職高中教師期間發生醜事。

柳仲逸表示，媳婦曾與就讀高三的男學生發生不當關係，並多次進出首爾、仁川及京畿道地區的飯店，期間甚至曾帶同年僅1歲的兒子同行。他同時指控事件疑涉及虐童情節。

不過，首爾南部地方檢察廳已於今年10月14日，因認定證據與嫌疑不足，對該案作出不起訴處分。

柳仲逸在貼文中表明，自己是「與學生發生不恰當（性）關係女教師事件」的舉報者，並以家屬身分批評司法機關與教育行政體系的處理方式。

他指出，女教師A女與當時就讀高三的男學生，長期存在令人存疑的不當關係，其孫子亦多次被帶往飯店現場，導致家屬承受極大精神衝擊與傷害。

柳仲逸也指，儘管現場存在相關物證與可疑情節，但司法機關並未積極展開調查，區廳認定不構成虐童，校方則迴避責任。他質疑校方在女教師任職期間的督導不周，並批評相關問題遭到忽視。

另外，柳仲逸還指出，前媳婦目前正準備重返教職，教育廳卻回應「沒有任何問題」，他認為應檢討兒童福祉法與偵查標準，以更完善保障學生與幼童的安全。

報導指出，女教師A女的前夫、即柳仲逸的兒子，曾向司法機關提出相關證據，包括A女與男學生出入飯店大廳與餐廳的監視器畫面、訂房紀錄、部分消費與購買紀錄，以及DNA鑑定資料。

兩人被指自2023年8月至2024年1月間，曾多次於首爾、京畿道及仁川多處飯店下榻。

柳仲逸接受韓民族新聞訪問時表示，1歲孩童因尚無表達與認知能力，在違反其自身意志下被帶往現場，讓他無法想像孩子日後得知真相時將承受的心理衝擊。

