南韓12萬台攝影機遭駭！大量偷拍畫面外流海外成人網站

南韓警方破獲4名駭客入侵12萬台網路監控攝影機，偷拍畫面涵蓋家庭、商家到醫療院所，部分更流入海外色情網站，引發社會強烈震撼。調查發現，多數攝影機因初始密碼過於簡單、缺乏加密等防護，成為駭客輕易入侵的主要原因。

南韓12萬監視器遭駭，性剝削影像外流震驚社會。（圖／示意圖／美聯社）

韓媒報導指出，去年大陸非法色情平台曾出現約800支由攝影機拍攝的私密影片，其中逾500支來自南韓。影像來源遍布住家、KTV、皮拉提斯教室及婦產科分娩室，凸顯IP Camera安全漏洞已成日常生活的巨大風險。

警方歷時一年追查，確認4名嫌犯各自獨立犯案。其中無業男子A某侵入6萬3000台攝影機、製作545部影片，並以虛擬貨幣販售；上班族B某則駭入7萬台並製作648部影片。另兩名嫌犯C、D的入侵規模較小，但同樣涉及收藏或散布非法影像。

警方表示，市面上大量低價攝影機使用「1234」、「admin」等簡易密碼，且未設置登入錯誤次數限制，使駭客能透過暴力破解方式輕鬆侵入。海外製造的廉價攝影機安全性更低，部分甚至無須密碼即可連線。

南韓政府宣布啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求高風險場所必須使用取得安全認證的設備，並推動法規要求產品設計階段就加入複雜密碼及鎖定功能。同時將協助受害者法律與醫療支援，並強化查緝非法散布影像的犯罪行為。

