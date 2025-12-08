南韓12萬台攝影機遭駭 大量私密影片外流
南韓近期發生家用及醫療機構安裝的IP攝影機約12萬多台遭駭，影像被製作並流通為性剝削影片，引發社會高度關注。警方已緊急逮捕4名駭客，其中兩名嫌犯製作的性剝削影片，竟佔海外非法網站全部影片的62％，顯示事件影響範圍極為廣泛。
根據韓媒《포인트데일리》報導，警察廳國家搜查本部近日逮捕了駭入約12萬台IP攝影機並將影像販售至海外色情網站的嫌犯。他們竊取一般家庭、商業場所更衣室等影像，製作性剝削內容，且製作的影片占海外非法網站影片的 62％，其駭入的攝影機數量分別約為6萬3千台與7萬台，扣除重複後約為12萬多台。
令人憂心的是，目前已知出售於非法網站的影片只有1193支，外界擔心未被發現的影像外流量可能遠遠超過這個數字。
政府指出，過去IP攝影機網路資安的責任主體不明，使用者與製造商往往承受主要責任，因此未來將強化安裝業者與電信公司的責任。同時，使用者本身的資安意識也偏低，僅有81％的使用者會將密碼從初始設定修改，而近半年內更換密碼者僅30.8％。
政府表示，將針對可能遭駭風險較高的場所，包括澡堂、旅館業者及部分具有手術室的醫療機構，告知其依個資法必須採取安全措施，並將調查發生大規模影像外流的事業主是否違法。此外，將選定醫療院所、按摩店等弱勢場所，由相關部會及地方政府展開聯合預防性檢查。
政府也計畫推動立法，要求瑜伽館、皮拉提斯館、醫院、健身房、游泳池、坐月子中心等生活密切設施，在安裝IP攝影機時必須使用通過資安認證的產品，並修法強制於產品設計階段採用複雜密碼設定。不過，由於多數IP攝影機產品由海外設計製造，是否能適用於外國產品仍待觀察。
政府目前已透過辨識IP攝影機連線所需的未加密伺服器名稱，與非法網站清單比對並阻擋，不過，部分非法網站已開始繞過防護，因此政府將研究並強化阻擋技術。此外，根據韓媒《보안뉴스》報導，為了保護因IP攝影機遭駭而受害的民眾，政府將推動性剝削影片的刪除，並提供受害者法律、醫療及心理諮商支援。
科學技術資訊通信部網路政策室長崔佑赫也表示：「因國內許多 IP 攝影機目前處於高風險狀態，資安措施十分重要，呼籲所有使用者務必更改 ID 與密碼等基本安全設定。」
