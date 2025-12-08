南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

南韓有超過12萬台網路攝影機遭入侵，圖為首爾街景。路透社資料照



為了安全，許多人都會在家中安裝網路攝影機，但一定要十分注意資訊安全，否則相關影像被賣到非法網站，可就得不償失。就在南韓近期爆出，有4名嫌犯被控入侵多達南韓12萬台家用與商用網路監控攝影機（IP Camera），竊錄私密影像並販售至中國及其他國家的非法色情網站，包括酒店包廂、皮拉提斯教室、婦產科分娩室都受害，部分全裸、分娩的私密影像已經全遭流出，南韓民眾氣炸。

根據外媒報導，南韓國家警察廳11月30日逮捕4名嫌犯，警方表示他們並未共同犯案，但都是利用相同漏洞，也就是攝影機設定密碼下手。受害場域遍及服飾賣場、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室，甚至婦產科分娩室，多數攝影機因沿用預設密碼、缺乏安全設定而遭輕易入侵。

南韓警方表示，A某入侵6.3萬台設備，製作545部影片並以3500萬韓元（約新台幣74萬元）等值虛擬貨幣出售；B某則入侵7萬台設備，製作648部影片，非法獲利約1800萬韓元（約新台幣38萬元）。兩人製作內容在某駭客影片網站上一度占比達六成，另兩名嫌疑人則分別入侵1.5萬多台與136台設備。

事實上，其中有不少影像很可能流入中國非法色情網站，因為去年9月中國非法色情網站曾流出約800部由網路攝影機拍攝的私密影片，統計後其中有超過500部來自南韓受害者，因此這次逮捕的4名嫌犯，是否將盜錄的影像流入中國非法色情網站，南韓警方也深入調查。

南韓政府日前已經警告，南韓市面上約八成網路攝影機為中國製廉價產品，安全性普遍不足，已啟動「IP Camera安全強化後續對策」。南韓國家警察廳提醒，用戶務必定期更換密碼，這仍是最簡單也最有效的防堵方式。

4名嫌犯逮捕消息傳出後，不少南韓網友氣炸，怒轟廉價的網路攝影機，幾乎遍布各種場所，而網路攝影機的資安漏洞似乎已經成為南韓民眾日常生活中的「定時炸彈」。

