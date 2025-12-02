南韓12萬台網路攝影機遭駭 警方逮4嫌、2人涉販售性影像牟利

韓聯社報導，南韓國家警察廳調查本部昨（1）日宣布逮捕4名嫌犯，4人皆為涉嫌利用網路攝影機的漏洞，入侵約12萬台網路攝影機並盜取其中儲存影像，受害場所包括私人住宅、卡拉OK、皮拉提斯工作室與婦產科診所等。

南韓警方指出，此次遭入侵的網路攝影機與傳統閉路監視器（CCTV）不同，因為安裝簡單與便宜，被廣泛應用在監控家中兒童、老人與寵物的安全等，但也因此更容易受到安全威脅。此次逮捕的4名嫌犯，便是利用簡單的ID、重複字母或排列的密碼駭入受害人的攝影機。

警方進一步表示，4名嫌犯都是單獨犯案。其中一名失業的A嫌犯共駭入6萬3千台攝影機，並利用竊取影像製作545部性剝削影片，再出售給海外網站獲利3500萬韓元（約新台幣75萬元）；另外一名上班族B嫌犯則入侵7萬台攝影機，製作、賣出648個性剝削影片，並獲得1800萬韓元（約新台幣38萬元）的虛擬資產。

警方指出，兩名嫌犯販售影片的海外網站，專門發布不同國家受害者的非法拍攝影片，而在過去這1年內，這兩名嫌犯的影片佔了該網站所有影片的62%。南韓警方除封鎖該海外網站外，也著手與外國機構合作調查背後業者，並逮捕了另外3名透過該網站購買影片的用戶。

至於另外兩名嫌犯則各自入侵1萬5千台、136台網路攝影機的影片，但經警方確認後，兩人並未分享或販售竊取而來的影片。

