南韓12萬監視器遭駭！私密畫面「全看光」 賣給中國賺錢

南韓近期爆發震驚社會的網路監控攝影機大規模入侵事件。警方歷時一年調查，成功逮捕4名駭客，他們總計入侵12萬台IP Camera，製作並販售超過千部性剝削影像至海外網站。

根據韓國媒體報導，中國非法色情網站去年9月出現約800支由監控攝影機拍攝的私密影片，其中逾500支被分類為南韓受害者影像。這些畫面來源遍布住家、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室、服飾賣場，甚至包含婦產科分娩室等醫療場所。

警方調查確認，4名嫌犯各自獨立犯案。無業男子A某一人便侵入6萬3000台攝影機，製作545部影片，並以價值3500萬韓元的虛擬貨幣出售。上班族B某則駭入7萬台設備，製作648部影片，獲取約1800萬韓元虛擬貨幣。營業者C某侵入1萬5000多台，被查獲時仍在收藏影像。上班族D某駭入136台，目前在不拘留狀態下接受調查。除D某外，其餘3人均已被羈押。

警方表示，過去一年該海外網站上的偷拍影片，有6成來自前兩名嫌犯。同時，警方也追查3名購買及觀看相關影像的韓國人，依非法持有性剝削物品罪嫌辦理。

調查發現，市面上大量低價攝影機使用「1234」、「admin」、「root」等簡易密碼，且未設置登入錯誤次數限制，使駭客能透過暴力破解方式輕鬆侵入。海外製造的廉價攝影機安全性更低，部分甚至無須密碼即可連線。

南韓政府強調，市面上約8成網路監控攝影機為中國製廉價產品。科學技術資訊通信部、個資保護委員會等部會宣布啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求醫療院所、游泳池、產後照護中心等高風險場所，必須使用取得安全認證的設備。

政府推動修改法規，要求產品設計階段就必須加入複雜密碼及鎖定功能。已上市設備將與製造商協調改善更新方式。各部會也將提供受害者法律、醫療、諮商支援，並協助刪除非法影像，同時強化查緝非法散布影像的犯罪行為。

警方呼籲使用者務必將初始密碼修改為8位數以上、包含數字與特殊符號的複雜組合，至少每6個月更換一次，並保持軟體更新。

