南韓19身障女熔爐案「剛入院就被性侵」不配合沒飯吃 頭上3公分撕裂傷…

南韓爆出「熔爐等級性侵案」，受害女子表示，如果不配合對方，就沒有食物可吃。性侵示意圖。本報繪製



據南韓媒體近日報導，南韓再度爆發如電影《熔爐》般的悲劇，仁川市江華郡的身障者住宿設施，共計19名女性身障者遭院長性侵，有受害者向警方表示，她剛入院就被院長（設施負責人）性侵，如果不配合對方，就沒有食物可吃，而且受害人的頭上，還曾出現3公分的撕裂傷，律師判斷是強制性行為導致。

據韓媒《中央日報》與《韓國日報》報導，改編自真實案件的南韓電影《熔爐》，講述2005年聾啞學校內的30名兒童，被校長性侵、虐待的悲劇，韓媒近日取得一份受害調查報告，南韓再度出現「熔爐等級案件」，地點就位於仁川市江華郡的身障者住宿設施「彩緞院」（색동원）。

截至去年9月，設施內19名女性身障人士，均遭到院長（設施負責人，男性）A某性侵或性虐待，甚至多名職員也被指控犯下暴行，警方正在進行調查。

隨著事件延燒，越來越多驚人情況曝光，曾住在「彩緞院」的40多歲女性金成美（김성미，化名），在配合警方調查時表示：「8年前剛入院開始，就被院長侵犯了。」

金成美2016年入院，由於母親年紀已大，無法整天照顧有發展障礙的女兒，便將她送進設施，有空時前往探望，2025年2月中旬，母親接到設施的電話：「成美小姐的頭部受傷了，我們已經帶她到醫院縫合傷口。」

接到電話的母親，立刻趕往彩緞院，看到金成美頭部有3公分的撕裂傷，詢問設施人員受傷原因，職員們支支吾吾，沒有人回答，母親要求查看監視器畫面，職員卻回答「無法提供」。

母親一氣之下，將金成美帶回家裡住，當晚女兒坦言：「院長性侵我，強摸我的胸部，還將性器官放進來。」母親查看後發現，金成美除了頭部之外，大腿與臀部都有傷口，委任律師判斷，應該是強制性行為時造成的傷害。

金成美向警方表示：「院長拿刀威脅我，說如果告訴媽媽，就把我給殺了，如果不配合性行為，就不讓我吃飯。」

身障者團體與性暴力諮商中心組成的「共同對策委員會」指出，截至去年9月，設施內有33名男女身障者，職員共計26人，「這些職員都是24小時輪班，長期與住民共同生活，不可能不知道長期的性侵與虐待狀況」、「部分職員就是院長的親屬，由於這種血緣關係，根本不可能出現內部舉發。」

