南韓2國中少女在摩鐵遭殺害 「KakaoTalk匿名群聊」淪性犯罪狩獵場

據南韓媒體今天（12/9）報導，近日在南韓一家汽車旅館，2名國中少女慘遭殺害，調查指出，犯嫌透過KakaoTalk（南韓社群軟體）的匿名聊天室，引誘少女會面，且他過去有多項性犯罪紀錄。韓媒記者發現，KakaoTalk的性交易邀約氾濫，而且系統無法完整辨識性交易訊息，使匿名聊天室淪為性犯罪者的狩獵場。

據《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，本月3日南韓發生一起悲劇，在慶尚南道昌原市的一家汽車旅館，26歲的男子表某，殺害2位15歲的國中少女，隨後自我結束生命。

警方調查後發現，表某透過KakaoTalk（南韓社群軟體）的匿名聊天室，引誘兩名少女見面，另外，表某也曾於2016與2019年，透過聊天室與社群媒體等管道，對未成年人做出性侵、強制猥褻等犯行，並入監服刑5年，不料出獄後再度引誘未成年人。

KakaoTalk提供公開聊天室服務，用戶可隱藏個人訊息、匿名加入，但也成為孳生犯罪的溫床。

韓媒記者為了追查性犯罪網絡，在社群軟體的聊天室發布一條訊息：「我是15歲的國中女生」，結果不到一分鐘，記者就收到一名30多歲上班族的訊息：「要多少錢？」，隔了5分鐘後，收到的性交易邀約訊息高達14條。

韓國通訊委員會的統計數據顯示，南韓社群軟體的聊天室中，出現越來越多暗示性交易的訊息，從2021年的6653件，增加至2024年的1萬7377件，成長幅度超過2倍，今年光是上半年（1至6月），就高達9148件。

韓國性別平等家庭部的資料則指出，去年1187起兒童與青少年的性剝削案件當中，高達960起都是透過聊天軟體或社群媒體，展開性犯罪。

報導指出，雖然KakaoTalk誓言打擊性犯罪，將「條件約會」（조건만남，意指提供金錢換取性服務）等，列為系統禁止使用的詞語，不過，記者實際測試發現，只要將該詞彙稍微修改，例如以每個字的首字母組合「ㄊㄐㄩㄏ」（ㅈㄱㅁㄴ）、在每個字中間加入空白鍵「條 件 約 會」（조 건 만 남），或是寫成「零錢約會」（용돈만남），系統就無法辨識。

