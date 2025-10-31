南韓2度主辦APEC 古都慶州行銷「K」國家品牌

慶州位於韓國東南部慶尚北道，距離首都首爾有330公里遠，總人口將近25萬，曾經是新羅王朝的權力中心，擁有大量歷史遺址和文化遺產，因此慶州又被譽為「沒有屋頂的博物館」。

另一方面，慶州還是韓國尖端科技產業集中地，水力原子能公司、月城核電站、小型模組化反應爐研發基地、文武大王科學研究所、質子加速器中心等機構都坐落在此，因此又被稱為「最具有韓國特色的城市」。

慶州市長朱洛榮表示，「慶州堪稱是韓國的羅馬或雅典，一個充滿著希臘羅馬神話般神話傳說的地方，基於此，如果我們持續發展各種旅遊和文化內容基礎設施，我相信慶州完全有條件成為世界級的旅遊城市。」

10月31至11月1日兩天的領袖峰會，聚集了21國領袖，會議期間舉辦200場活動，政治、經濟、產業界人士，以及隨之而來的國際媒體大軍、觀光客，估計達2萬4000人，可創造2萬3000個工作，經濟效應達7兆4000億韓元。

慶州炸雞店老闆金英煥說道，「聽到世界領袖的到來讓我深感驕傲，慶州是韓國的歷史古城不是嗎？那是許多觀光客造訪的原因，領袖們也將造訪慶州這座新羅的首都，讓我們感到既驕傲也感激。」

從國際機場到耗費120億韓元更新的和白國際會議中心，乃至於所有配套的文化活動，當局都巧妙的將古都慶州與影視、流行音樂、科技、美食等元素融合，一鼓作氣把英文字母K所代表的「韓式」國家品牌發揮到最大。

阿里郎新聞記者朴孝彬報導，「韓服時裝秀將韓國悠久的傳統與尖端科技完美融合，同時也是一個文化外交的舞台，與全世界分享傳統之美。」

月初公布的APEC宣傳影片，以及峰會官方歡迎晚宴，由國際知名的韓流巨星G-Dragon領軍，BTS的隊長RM也在企業領袖峰會發表演說。

（圖／美聯社）

BTS隊長RM說：「我們都熱愛文化和藝術，其所喚起的情感和共鳴，將我們緊密聯繫在一起。作為這一代的創作者和藝術家，我想藉此機會向亞太經合組織的領袖與貴賓們提出一個請求，世界各地都有創作者，請幫助他們、給予他們資金支持，讓他們的創造力得到真正展現機會，給他們機會，讓他們嶄露才華。」

Netflix料理競賽節目《黑白大廚》的韓裔美籍名廚愛德華李，受邀負責峰會領袖的晚宴。就連總統李在明接受外國媒體專訪時，都以橫掃全球的動畫片《K-POP獵魔女團》、韓劇《苦盡柑來遇見你》，拉近和國際觀眾之間的距離，行銷各式各樣的韓國產品。

韓國總統李在明回應，「在保護主義國家利益興起的時代，當下的生存似乎成了當務之急，合作共同繁榮和包容性增長之類的詞彙聽起來或許有些虛偽，然而矛盾的是，正是在這樣的危機時刻，亞太經合組織作為團結平台的作用才顯得更加耀眼。」

韓國關稅廳28日公布的最新統計，指今（2025）年1到9月韓國食品出口額突破80億美元，創下歷年同期最高紀錄，單是速食麵、海苔這2大項，就佔整體出口的四分之一。

而在出口與消費的帶動下，新公布的第3季GDP成長率為1.2%，是近一年半來最大漲幅；股市也在這個星期，站上了4000點的歷史新高。

