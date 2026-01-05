南韓2旬妙齡女酒駕闖鐵軌 撞上地鐵列車31人急疏散

南韓首爾龍山區昨晚發生一輛酒駕事故。（翻攝自X@yonhaptweet）

南韓首爾龍山區昨晚發生一輛酒駕事故，1名20多歲女子醉酒駕車撞上西冰庫站與京義中央線列車相撞，導致31名乘客被迫疏散。女子血中酒精濃度超過吊銷駕照標準的0.08%，警方對其採取不拘留立案。

據《韓聯社》報導，首爾龍山區西冰庫站一帶發生一輛酒駕轎車闖入鐵軌，與京義中央線列車相撞的事故，導致31名電車乘客緊急疏散。龍山警察署今（5日）以酒後駕駛嫌疑，對一名20多歲女性A某採取不拘留立案。

A某被指控於昨（4日）23時55分許，在龍山區二村漢江公園第一停車場一帶，於酒後駕車並一路駛入西冰庫北部平交道的鐵路軌道。警方接獲通報到場後進行酒測，A某的血中酒精濃度超過吊銷駕照標準的0.08%。

A某所駕駛的轎車掉入鐵軌後，與正由漢南站開往西冰庫站的京義中央線列車發生碰撞，所幸未造成人員傷亡。事故發生後，列車的31名乘客被緊急疏散。除該列車在內，另有2班高速列車與2班電聯車的運行受到影響。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

