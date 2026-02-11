南韓2月底試辦發放基本收入 農漁村居民可月領3245元

南韓農林畜產食品部10日宣布，已敲定「農漁村基本收入試辦計畫」施行細則，預計自2月底起在全國10個郡試辦，以當地禮券形式向居民發放每月15萬韓元（約台幣3245元）基本收入，預計試辦至明（2027）年。

根據施行細則，申請居民須在試辦地區設籍並實際居住，才能領取基本收入。若在外地工作者，需證明從試辦地區通勤，或每週在當地實際居住3天以上；至於外地就讀的大學生，則需在寒暑假期間每週住滿3天以上才能領取。

若居民在試辦地區選定後才遷入，需經確認實際居住滿90天，才可回溯領取3個月補助。試辦地區的里長與居民自治委員也將組成委員會、村里調查團，查核申領者實際居住情況，並設置不當領取申訴中心，以提升管理客觀性與效率。

南韓政府說明，居民領取的基本收入禮券，限定必須在居住地使用，不過由於「邑」（城鎮）和「面」（鄉村）消費環境差異，禮券使用期限也有所不同，「邑」地區居民限期3個月，「面」地區居民則可延長至6個月。

此外，由於部分醫院與藥局以邑為中心營運，因此面地區的居民可在邑內醫院、藥局使用基本收入禮券。至於加油站、便利商店及農協超市等可能出現消費集中的場所，則規定每人使用上限5萬韓元。

南韓政府表示，為因應農漁村人口流失，自去（2025）年8月起將基本收入試辦計畫列為國政課題，透過促進地區經濟循環等方式，提高居民生活品質，並推動區域均衡發展。