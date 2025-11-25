南韓20多歲男子越南遇害 屍藏行李袋 疑同鄉殺害

越南胡志明發生一起袋屍案，一名20多歲的韓國男子，屍體被裝在一個大行李袋內，因為運屍過程發出惡臭，引起保全懷疑，兩名涉案的南韓嫌犯一度棄屍逃逸被逮捕。

越南胡志明發生一起「袋屍案」，一名韓國男子的屍體被裝在一個大行李袋內。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

越南胡志明市發生一起震驚社會的袋屍案，一名20多歲的南韓男子遺體被發現裝在藍色行李袋內。兩名南韓嫌犯因行李袋散發惡臭引起保全懷疑，隨後棄屍逃逸，最終被越南警方逮捕。目前警方正在調查犯案動機與事件經過，同時外界也懷疑此案可能與詐騙集團有關，因為近期有大量南韓公民捲入東南亞地區的詐騙案件。

廣告 廣告

越南胡志明市近日發生一起駭人聽聞的袋屍案。兩名南韓男子將一具南韓籍男性遺體塞進藍色行李袋，在運送過程中因屍袋散發出陣陣惡臭，引起保全人員的高度懷疑。當時，這兩名穿著黑衣的男子被發現提著大行李袋從一棟高樓走出，隨即搭上計程車試圖逃離現場。

越南當地警方已證實死者是一位年僅20多歲的南韓公民。由於遺體已開始腐敗，警方正在確認更精確的死亡時間，同時也在深入調查犯案動機與整起事件的來龍去脈。值得注意的是，越南警方目前已成功逮捕這兩名逃跑的南韓嫌犯。

這起袋屍案也引發外界對是否與詐騙集團有關的猜測。根據南韓當地統計，上個月就有上千名南韓公民被捲入柬埔寨詐騙案。更令人憂心的是，近期還有一名南韓女子在越南與柬埔寨邊境被發現死亡。這些事件使得外界高度懷疑此次越南袋屍案可能與網路詐騙活動有所關聯。

更多 TVBS 報導

南港CITYLINK砍人案 動手2人恐被教唆 疑黑幫介入

網友甜言蜜語卻突暗轉惡鬼！主婦崩潰幸店員報警救援

女友陳屍家中！ 男載遺體趴趴走 致電死者兒：你媽死了

黃明志9天拘留終獲釋！目睹謝侑芯離世「畫面永留腦海」 聲明挨批

