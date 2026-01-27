南韓25%關稅不是偶發事件！她示警：鏡子正照向台灣立法院

政治中心／黃依婷報導

南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，遭美方調高進口關稅。（圖／翻攝自Pixabay）

美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間（27）日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。政治評論員吳靜怡也擔憂「下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見！」。

吳靜怡發文，台灣藍白立委們，你們真的沒有既視感嗎？台灣正面臨政治風險溢價的臨界點，再擋軍購，國際對台灣的評價就會從「可控的不確定性」，轉為「需要被定價的風險」，最後影響的是全台灣經濟。

吳靜怡指出，台灣立法院的藍白立委，近年不斷上演如同南韓國會的那套「拖延、杯葛、政治算計」，甚至把對美合作當成談判籌碼，刻意游移在美、中之間，如果台灣立法院繼續假裝這只是南韓的事，繼續把對美協議、國安與經貿議題當成政治攻防的工具，那麼下一次被點名的，未必需要等到關稅公告那一天，國際市場與盟友的信任，早就先行撤退。

吳靜怡認為，南韓的25%關稅不是偶發事件，而是新規則的展示；國民黨、民眾黨再進行結構性杯葛、把國家安全的軍購案當政治籌碼，國際只會視為風險，南韓國會是一面鏡子，正照向台灣立法院。

