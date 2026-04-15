南韓26歲女信徒墜樓…教會牧師「強迫換妻、群交」 前教友曝：禽獸王國

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南韓一家教會的牧師，宣揚「右側世界」與「左側世界」的邪說，表示在右側的理想國度中，已婚者能與配偶以外的人發生性行為，但不能讓「左側現實世界」的人們知道。翻攝SBS電視台畫面



據南韓媒體近日報導，南韓一名26歲的女信徒墜樓，震驚該國社會，韓媒追查發現，背後涉及教會牧師長期的性剝削，該牧師不僅透過扭曲的教義，強迫信徒們交換配偶，甚至還強迫群交，一名逃離該教會的前教友透露，內部已完全淪為禽獸王國。

韓媒SBS本月11日播出的電視節目《想知道那件事》，深入報導位於南韓京畿道始興市J教會的黑幕，今年2月8日，當地一處公寓發生墜樓身亡事件，死者為26歲的女子徐秀雅（서수아，音譯），現場留下的字條寫著：「不想再這麼痛苦了」。

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據悉，徐秀雅是J教會的信徒，她與教會內一名已婚男信徒文某，兩人有過不倫關係，可能是事情曝光後做出極端選擇，在她死亡當天，文某親自前往醫院，並自責表示，一切都是自己的錯。

文某受訪時表示，自己在有家室的情況下，與秀雅發生婚外情，後來得知秀雅與同教會的另一名未婚男子，也有發生性關係，文某憤怒下提出分手，秀雅感到痛苦而走上絕路。

但是，秀雅的堂哥卻認為，該案的起因不單純，背後牽涉J教會的牧師李某，他指控，李某長期對秀雅進行性剝削，在他公布的對話紀錄中，秀雅將牧師的名稱改為「爸爸」，內容包括許多露骨的性對話。

文某被問及牧師涉案的情況時，反駁：「這完全不是事實，秀雅之所以死亡，單純是因為我和她之間的關係。」但文某同時承認：「確實是牧師牽線介紹秀雅給我認識」、「牧師也講解了『達巴克』（다바크）的概念」

報導指出，「達巴克」源自希伯來語，原意為「結合」，牧師李某在教會講道的過程中，將達巴克的概念解釋為「肉體關係」，並將「右側世界」與「左側世界」區分開來，他向信徒們說明，在理想的「右側世界」當中，即便是已婚者，也能與配偶以外的人發生性行為，不過必須注意，這些行為不能讓「左側現實世界」的人們知道。

李牧師長期宣講這種異教學說，並安排多名女信徒，與自己或其他男信徒發生關係，女信徒也會被名為「爸爸」的牧師召喚，到車上發生性行為，甚至發生強迫換妻、強迫群交等情況。牧師會要求信徒在事後刪除手機對話，且嚴格保密「右側世界」發生的事情。

韓媒指出，秀雅就是性剝削的受害人之一，她死亡當天剛好是牧師李某的生日，在悲劇發生後，李某失去行蹤長達一週，並留下「她本來就有自殺傾向，我試圖改變卻沒有成功」、「秀雅的靈魂已獲得自由」等荒謬說法。

一名前信徒指出，牧師介入信徒的婚姻，安排彼此不熟識的男女結婚，再進行性剝削，另一名被害者說明：「在那個環境中，大家都會說『雖然很辛苦，但這都是過程』，讓人感到混亂，覺得這樣沒關係。」

一名女教友透露，她在牧師的安排下，與一名男信徒約會，男信徒直接把她帶去汽車旅館，還說：「這是牧師的教誨，我們來做『達巴克』吧。」事發幾天後，牧師直接詢問該名女信徒：「現在你也可以和我做吧？」一名已逃離該教會的信徒則形容：「裡面已經完全變成禽獸王國。」

報導提到，李牧師已於2018年遭認定為異端，但由於南韓憲法對宗教自由的保障，他仍然能繼續在教會內運作。

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