南韓267人渡輪撞島原因曝 大船入港大副竟玩手機、遭逮捕

載有267人的南韓渡輪11月19日晚間，載準備進入南韓西南方的木浦港時，撞上無人島擱淺。韓聯社／路透社



南韓週三（19日）晚間發生驚險的渡輪撞島擱淺事件，幸好船上267人僅少數幾人撞擊時受傷，其餘並無大礙。初步調查顯示，撞船時理應正要注意航向的大副與舵手怠忽職守，大副「邊玩手機邊開船」，兩人因此在週四（20日）遭到逮捕。

韓聯社報導，根據調查人員的說法，週三晚上8時左右，當排水量2萬6546噸的「珍努比亞皇后號」（Queen Jenuvia）駛近首爾以南366公里處新安海岸附近長山島旁的無人島時，大副正在看手機。

這艘渡輪本應在距離無人島約1600公尺處轉彎，在這片小島遍布的淺海海域繞行以進入木浦港。但當大副意識到時，船隻已經在距無人島不到100公尺的範圍內。

大副最初把問題歸咎於轉向裝置故障，但後來告訴調查人員，他是因為在手機看新聞而錯過了轉彎點。

調查人員還發現，在通過事故地點的狹窄水域時，船隻本應由手動操作，但卻被設定在自動駕駛模式。舵手則因涉嫌怠忽職守而正在接受調查，調查過程中有一名口譯員協助。

被捕大副與舵手都是40多歲男性，大副是韓國人，舵手是印尼人。警方以過失傷害把他們移送法辦。

南韓一艘渡輪11月19日晚間要進入木浦港時撞上無人島，20日被拖到木浦港接受調查。韓聯社／路透社

韓聯社也報導，以偏離航道約1600公尺估算，這艘渡輪當時偏離航道已經長達3分鐘，負責管控海上交通的控制中心卻沒有發現，沒有警告，就連船已經撞上小島了也沒發現，因此也將調查航管人員的責任。

船上人員均無大礙，少數人感到疼痛或恐慌爆發

這艘渡輪當時載有246名乘客和21名船員，在擱淺時，船體約有一半衝上了小島。

事故發生後約三小時內，所有乘客都被安全轉移到岸上，船員則留在船上協助處理船隻。

船上所有267人最終均被安全撤出，所有人都沒有嚴重傷勢，僅有少數人在撞船時撞到有輕微疼痛，或者因恐慌爆發，送醫治療。

警消人員11月19日用擔架運送南韓渡輪撞上無人島的傷患救治。韓聯社／路透社

這艘渡輪被拖離小島礁岸後，由於沒有發現船體破洞或者漏油，可以自力航行，在週四凌晨5點44分開入原本的目的地木浦港。這艘從濟州島駛往木浦的船上共載有118輛汽車。

