南韓4嫌駭12萬台監視器遭逮 警：單獨犯案、涉售性影像牟利

南韓因為偷拍事件頻傳而受到國際關注，近期新一波私人影像外洩案件，受害者更廣泛，因為被鎖定的是連接網路的監視攝影鏡頭，從住家臥室到婦產科、健身房、卡拉OK等商業場所都被駭客入侵，長期監看、錄影，再販賣到非法網站牟利。

警方逮捕的4名嫌犯各自單獨犯案，至少侵入了12萬1000台攝影機，其中1名嫌犯就駭入6萬3000台，製作超過545支性剝削影片，不法獲利折合台幣超過74萬。專家指出，這種歪風容易誤導年輕男性，將犯罪正常化。

昆士蘭大學數位性犯罪研究者朴世英表示，「它會形塑男性的行為，因為他們理解到，這類犯罪是存在的、可複製的，還能在網路上販賣變現。」

監視器一旦有上網功能，就可能成為全球駭客的目標。許多家用監視系統，都有密碼太弱、容易被破解的漏洞，執法人員呼籲，使用者應定期更換強密碼、關閉不必要的遠端連線功能，廠商也必須加強資安設計。

但只要跨國非法影片散布的平台繼續存在，這類產業就還是全球性的威脅。南韓2020年爆發N號房事件，嫌犯透過社群平台Telegram，勒索女性與未成年人，拍攝裸照和性剝削影片牟利，主嫌趙主彬已經被判處30年徒刑。

然而今（2025）年又爆發史上最大規模的網路性剝削案，33歲主嫌金錄元，過去5年間同樣利用Telegram，對包括兒少在內的261名受害人實施性犯罪，以私密影像控制脅迫，還要求他們找新的受害者，首爾中央地方法院近日依檢方求刑，對金錄元判處無期徒刑。

加密訊息平台與加密貨幣支付的特性，是這類犯罪逍遙法外的保護傘，值得注意的是，在金錄元的案件中，Telegram罕見的配合南韓警方提供證據，還承諾未來在同類案件也會協助調查。

朴世英指出，「所以我們需要擴大平台的合作，像是金錄元案中的Telegram，以打擊這樣的情況不僅在內容，也在演算法上，讓人們不要經常性看到這些訊息。」

數位時代除了人身隱私受威脅，錢包個資也不安全。南韓電商平台龍頭酷澎，爆發史上最大規模資料外洩，約有3370萬名用戶的姓名地址、電子郵件、電話號碼與訂單紀錄外洩，雖然不包括登入密碼跟信用卡等支付資料，人數之多仍然造成震撼，酷澎股價與銷售量應聲大跌，平台上眾多的中小型賣家也深受打擊。

初步調查顯示，這起事件是酷澎內部中國籍前員工，利用權限漏洞竊取資料，從6月開始，直到11月才被發現，期間系統都沒有發現異常，如今嫌犯已經出境，追查困難。

這禮拜酷澎執行長朴大俊辭職負責，由美國母公司高層暫代，南韓警方搜索酷澎總部，蒐證釐清內部管理，可疑IP與資料流向。受害者陸續反應，發現帳戶出現異常登入，海外異常支付通知，以及簡訊詐騙等2次傷害。

本案已經引發集體訴訟，各大入口網站出現超過30個線上社群，要對酷澎提出損害賠償，累計成員超過50萬人．南韓總統李在明要求徹查，政府也著手修訂《個資保護法》，包括強制企業落實資安標準，建立異常存取監控，簡化用戶刪除帳號的程序，並提高通知義務與違規罰款上限。

