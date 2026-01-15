南韓4星飯店3人房只要1100元 網傻眼：國旅輸慘了

國旅因為房價問題頻頻被民眾嫌棄，近日旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」分享南韓房價，4星級飯店一間3人房，一晚房價換算成新台幣只要1100元，且窗外就是北漢江，風景相當不錯，讓不少網友感嘆國旅輸慘了。

旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」昨（14）日在臉書表示，帶家人到華川參加山鱒魚慶典體驗冰釣，沒有事先做功課，只想找一間乾淨、方便、能好好睡一晚的飯店，最後找到一間位於北漢江旁的4星級飯店，不只有漂亮的風景，床鋪、設備都很新，結果結帳的時候才發現，三人房一晚只要韓幣5萬元，折合新台幣約1100元。

廣告 廣告

部落客指出，雖然最近首爾的住宿價格確實呈現上漲趨勢，但若離開首爾到其他地方旅遊，住宿就會變得很單純、很簡單，不需要精打細算，更不用在訂房網站上考慮太久，而華川山鱒魚慶典是當地相當有名的活動，如果有打算參加的話，歡迎大家到春川去住一晚，再來上一盤當地特色的辣炒雞排，絕對能夠留下很美好的回憶。

網友則說「日本、韓國住宿都很便宜欸，CP值高到不行」、「這個風景加設備，台灣光單人房就超過1100元了吧」、「我現在搞不懂，到底是台灣住宿不合理，還是日韓太過分欸」、「國外一堆這種飯店，到底為什麼要支持國旅」、「這價格超香，就算不含餐還是便宜到不行」。

更多中時新聞網報導

羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌

NBA》綠衫軍屠病龍 公鹿氣走湖人

ØZI開唱被拱「脫掉」直呼太恐怖