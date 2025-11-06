南韓7成年輕理工人才想外逃發展？除了醫學院畢業生，不想留在國內工作與「這一點」相關

南韓以三星（Samsung）、SK海力士等科技巨頭聞名，但最新央行報告顯示，該國年輕理工菁英正加速外流，七成比例20至39歲理工（STEM：科學、技術、工程、數學）背景的受訪者表示，三年內考慮移居海外，主因是低薪與缺乏職涯發展機會。專家警告，這股人才出走潮恐削弱南韓科技競爭力，長期影響國家創新潛能。

當相關產業獲得國家高度重視，也讓這類理工學科人才的重要性持續增長，韓國政府希望他們畢業後，能推動該國經濟的永續成長。

但《韓國時報》引述一份由韓國中央銀行（BOK）發布的新報告，這份調查明確指出，雖然整體規模過去幾十年來持續穩定擴大，甚至研發人員（R&D）比例、達到每萬人約170名研究人員的標準，是主要國家當中最高比例之一，但央行報告卻點出，國內的「產業結構性限制」大大阻礙他們充分發揮潛力。

「韓國理工專業人士，普遍對工作條件與待遇的滿意度相對較低。此外，科技新創的生態系統和投資基礎仍不成熟，難以為這些人才提供更高的經濟報酬。」

僅醫學生不受影響？

央行報告還提到，考量未來長期生涯發展，如果具備優秀科學能力的學生，當他們在面臨選擇學術領域與職涯規劃之際，愈來愈多人會刻意避開理工兩大領域，轉而投身醫學院，走上行醫之途。假如是繼續從事相關領域的人才，也經常能聽到、因為受制於南韓國內研究與就業環境，在某一年選擇移居海外。

移居海外最大吸引地，第一名自然是太平洋彼岸的美國。

美國吸引最多的韓國人才移入，在美國的理工領域，韓裔博士學位持有人數，從2010年的9000人、到了2021年大幅增長至1.8萬人，十年之間呈現翻倍成長。這些高階人才，特別集中在生物科技、資訊與通訊技術（ICT）領域。

2024年11月14日，韓國首爾正在舉行大學修學能力試驗（大學入學考試）。（美聯社）

韓國央行針對國內外共2700名理工專業人士進行調查，發現42.9%在韓國工作的受訪者表示，考慮在未來3年內「移居海外」。相同問題如果向20至39歲的年輕受訪者提問，這一比例大幅飆升至70%。

為什麼想出國求職？

這份報告明確指出，造成高階理工人才流失的首要動機，其實就是金錢，66.7%受訪者直接提及財務原因。而有超過一半、目前在韓國工作的理工專業人士，對其獲取的薪資水準感到不滿意，而如今詢問國外工作的同行，只有不到20%比例對薪資不滿意。除了最現實的金錢外，還有其他重要因素：61.1%受訪者表示，希望獲得更好的環境和人脈網絡；另有48.8%受訪者，則希望有更明朗的職涯發展機會。

南韓大學入學考試一景。（美聯社）

「雖從個人角度，此類決定是理性判斷，但它們導致韓國高技術人才的流失，這可能削弱韓國的科技競爭力，並限制其長期成長潛力。」

怎麼改善？

韓國央行向企業喊話提出建議，呼籲改革現有薪酬制度，才能更好地吸引和留住這些頂尖理工人才，同時提高研發投資的效益。報告也強調，本土財團應該更好地支持新創，來擴展現有產業生態系統，並在戰略技術領域、展現更大的開放和可能性。

所謂改革現有薪資制度，南韓央行認為，當前該國企業採行過於僵硬的結構，堅持以「年資為核算基礎」給薪，他們建議企業改採彈性且靈活的獎勵制度，根據人員的傑出表現、提供對應的晉升管道和財務激勵回饋。如果是從事科學研究工作，相關機構也應該創造讓年輕研究人員，願意留下並長期發展的環境，其中一點就是、能看得到真正晉升的可能，外加良好研究環境。

