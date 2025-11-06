南韓7成年輕理工人才想外逃發展？除了醫學院畢業生，不想留在國內工作與「這一點」相關
南韓以三星（Samsung）、SK海力士等科技巨頭聞名，但最新央行報告顯示，該國年輕理工菁英正加速外流，七成比例20至39歲理工（STEM：科學、技術、工程、數學）背景的受訪者表示，三年內考慮移居海外，主因是低薪與缺乏職涯發展機會。專家警告，這股人才出走潮恐削弱南韓科技競爭力，長期影響國家創新潛能。
當相關產業獲得國家高度重視，也讓這類理工學科人才的重要性持續增長，韓國政府希望他們畢業後，能推動該國經濟的永續成長。
但《韓國時報》引述一份由韓國中央銀行（BOK）發布的新報告，這份調查明確指出，雖然整體規模過去幾十年來持續穩定擴大，甚至研發人員（R&D）比例、達到每萬人約170名研究人員的標準，是主要國家當中最高比例之一，但央行報告卻點出，國內的「產業結構性限制」大大阻礙他們充分發揮潛力。
「韓國理工專業人士，普遍對工作條件與待遇的滿意度相對較低。此外，科技新創的生態系統和投資基礎仍不成熟，難以為這些人才提供更高的經濟報酬。」
僅醫學生不受影響？
央行報告還提到，考量未來長期生涯發展，如果具備優秀科學能力的學生，當他們在面臨選擇學術領域與職涯規劃之際，愈來愈多人會刻意避開理工兩大領域，轉而投身醫學院，走上行醫之途。假如是繼續從事相關領域的人才，也經常能聽到、因為受制於南韓國內研究與就業環境，在某一年選擇移居海外。
移居海外最大吸引地，第一名自然是太平洋彼岸的美國。
美國吸引最多的韓國人才移入，在美國的理工領域，韓裔博士學位持有人數，從2010年的9000人、到了2021年大幅增長至1.8萬人，十年之間呈現翻倍成長。這些高階人才，特別集中在生物科技、資訊與通訊技術（ICT）領域。
韓國央行針對國內外共2700名理工專業人士進行調查，發現42.9%在韓國工作的受訪者表示，考慮在未來3年內「移居海外」。相同問題如果向20至39歲的年輕受訪者提問，這一比例大幅飆升至70%。
為什麼想出國求職？
這份報告明確指出，造成高階理工人才流失的首要動機，其實就是金錢，66.7%受訪者直接提及財務原因。而有超過一半、目前在韓國工作的理工專業人士，對其獲取的薪資水準感到不滿意，而如今詢問國外工作的同行，只有不到20%比例對薪資不滿意。除了最現實的金錢外，還有其他重要因素：61.1%受訪者表示，希望獲得更好的環境和人脈網絡；另有48.8%受訪者，則希望有更明朗的職涯發展機會。
「雖從個人角度，此類決定是理性判斷，但它們導致韓國高技術人才的流失，這可能削弱韓國的科技競爭力，並限制其長期成長潛力。」
怎麼改善？
韓國央行向企業喊話提出建議，呼籲改革現有薪酬制度，才能更好地吸引和留住這些頂尖理工人才，同時提高研發投資的效益。報告也強調，本土財團應該更好地支持新創，來擴展現有產業生態系統，並在戰略技術領域、展現更大的開放和可能性。
所謂改革現有薪資制度，南韓央行認為，當前該國企業採行過於僵硬的結構，堅持以「年資為核算基礎」給薪，他們建議企業改採彈性且靈活的獎勵制度，根據人員的傑出表現、提供對應的晉升管道和財務激勵回饋。如果是從事科學研究工作，相關機構也應該創造讓年輕研究人員，願意留下並長期發展的環境，其中一點就是、能看得到真正晉升的可能，外加良好研究環境。
更多風傳媒報導
其他人也在看
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 12 小時前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 15 小時前
專利懸崖藥商機／瞄準原廠藥專利懸崖 友霖挑戰P4學名藥布局12國
全球醫療用藥需求，隨著人口高齡化快速上升。然而，根據勤業眾信2024年的研調報告，2022至2030年間，約有190種藥物將失去獨占權，製藥公司將因藥品專利到期、學名藥大量湧入市場的「專利懸崖」現象，損失超過2,360億美元，這也代表著其它藥廠有接手既有市場的機會。本刊調查，友華集團旗下的友霖生技，瞄準P4學名藥和改良型新藥，為主要受益者之一。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 11 小時前
汽油泵浦故障召回卻更換有問題零件，GM遭車主們集體訴訟
2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，其召回是汽油泵浦故障，但沒想到回廠更換後卻仍發生同樣問題，原來只是將故障零件拆下換成同樣存有瑕疵的零件，因此消費者也向GM提出訴訟。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，預計約有2.3萬輛車受到影響，而召回原因是汽油泵浦導致熄火，原以召回維修後就能解決，沒想到卻是車主惡夢的開始。 回廠更換故障的汽油泵浦後理因便不會再發生抖動、熄火等情況，但行駛一段時間後卻又再度相同問題，經過多次檢查和更換發現問題皆出自ACDelco汽油泵浦，甚至部分消費者還被告知零件缺貨要自行購買解決。然而除了最初召回車型，後來也發現2023至2024年車型也有同樣問題，對此消費者決定向GM提出訴訟，認為GM刻意隱瞞零件問題，但無任何解決方案故使用有瑕疵零件來更換故障零件，導致車主們不斷重複故障→維修惡性循環。2023年GM發布2021～2022年的Chevrolet Equinox和GMC Terrain召回通知，原因是汽油泵浦故障。回廠更Carture 車勢文化 ・ 11 小時前
任天堂「召喚戰鬥」專利日本被駁回、美國要重審！專利顧問：「可能要輸掉《幻獸帕魯》專利戰！」
日本遊戲廠商 PocketPair 打造，推出之後引爆全球玩家風潮的《幻獸帕魯》在成功之後，卻在去年 9 月被任天堂與寶可夢公司告上法庭，指控《幻獸帕魯》有侵權爭議，雙方纏訟至今。而近期任天堂取得了新「召喚戰鬥」專利，並可能用在這場法律戰上掀起遊戲專利界與專利法律界譁然，業內人士就指稱這個專利「太空泛」、「扼殺創新」。而在最近整起案件的風向似乎可能又逆轉了，因為在日前日本特許廳（JPO）駁回日本任天堂的「召喚戰鬥」專利申請後，專利已經通過的美國專利暨商標局（USPTO）新任局長也下令，要求專利局重新審查這個專利。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 7 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 8 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 7 小時前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前