南韓74歲「國民影帝」安聖基過世 經紀公司發布訃聞證實

韓國74歲「國民影帝」安聖基2019年確診血癌，經過積極治療後曾一度痊癒，但後來癌症不幸復發，上個月30日下午在家用餐時，意外被食物噎住喉嚨，隨即倒下失去意識，緊急送醫搶救仍宣告不治。

安聖基曾在2019年被診斷罹患血癌。（圖／翻攝Ｘ）

據韓媒《KBS 뉴스》報導，其所屬經紀公司Artist Company於5日上午9時發布訃聞，表達對這突如其來噩耗的哀悼之意，並向家屬致上最深切的慰問，祈願逝者安息。

報導指出，安聖基上月30日因心臟驟停緊急送醫，經搶救後仍宣告不治。他在2019年確診血癌，經過積極治療後曾一度痊癒，但後來癌症不幸復發，持續與病魔搏鬥至生命最後一刻。即便在治療期間，他仍堅持完成多部電影作品的拍攝。

報導提到，安聖基的靈堂已設置於首爾聖瑪麗醫院殯儀館，葬禮預計在9日上午6時舉行，此次喪禮由申英均藝術文化財團與韓國電影演員協會共同籌辦，演員李政宰與鄭雨盛將陪同靈車送別這位影壇巨擘。

